Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о получении денег от Каддафи

Суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Однако решение суда имеет оговорку о немедленном исполнении. Фактически это означает, что господин Саркози будет заключен в тюрьму в ближайшие недели.

Николя Саркози и его жена Карла Бруни

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

25 сентября в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Процесс стал одним из самых громких политико-судебных разбирательств за последние годы.

Бывший президент Франции признан виновным «в участии в преступном сообществе». Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств. В то же время Николя Саркози был оправдан по двум другим ключевым пунктам обвинения — в пассивной коррупции и в получении похищенных государственных средств.

По версии национальной финансовой прокуратуры, в основе дела лежал «пакт коррупции» между тогдашним кандидатом в президенты Франции Саркози и одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи. Следствие считает, что ради достижения власти господин Саркози не только принял помощь из Ливии, но и обеспечил ей политические дивиденды.

Финансовая прокуратура в марте потребовала для бывшего главы государства семь лет лишения свободы, штраф в размере €300 тыс. и пятилетний запрет на участие в выборах.

