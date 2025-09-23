Прокурорский день календаря

Члены Совета федерации 23 сентября заслушали кандидата в председатели Верховного суда Игоря Краснова и его будущего сменщика на посту генпрокурора, полпреда президента в Северо-западном федеральном округе Александра Гуцана. Первый выступил против возвращения смертной казни и в поддержку судейских династий, а второй рассказал о внедрении в прокуратуре «нейросетевого инструментария». Обоих кандидатов сенаторы рекомендовали к назначению единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заседание комитета Совета федерации по конституционному законодательству прошло в рамках подготовки к пленарному заседанию 24 сентября, на котором будет обсуждаться вопрос о назначении нового председателя Верховного суда (ВС). А совместное заседание комитетов по конституционному законодательству и по безопасности стало частью консультаций по кандидатуре Александра Гуцана, которые должны предшествовать подписанию президентом указа о его назначении генпрокурором.

Игорь Краснов сразу заявил, что ВС и Генпрокуратура связаны многолетним конструктивным взаимодействием и «добились создания целостного механизма, в котором меры прокурорского реагирования и судебные процедуры работают слаженно».

Среди ключевых направлений развития правосудия он назвал повышение его доступности и совершенствование судебной практики. Глава комитета Андрей Клишас поинтересовался, будет ли продолжен курс прежнего руководства ВС на гуманизацию. «К гуманизму я отношусь, безусловно, положительно»,— заверил генпрокурор. Но оговорился, что такие меры не должны создавать «предпосылки для формирования у подсудимых и обвиняемых каких-либо преференций», а также нарушать права потерпевших.

«Во многих государствах есть ротация между теми, кто работает в органах юстиции: адвокат может стать судьей, а следователь — адвокатом. Вы как к этой системе относитесь?» — задал господин Клишас еще один важный для судей вопрос, напомнив, что в России по отношению к представителям ряда юридических профессий существует «определенное предубеждение». Генпрокурор ответил, что положительно относится к ротации между судебными работниками, а также сотрудниками прокуратуры и следствия: это формирует качественно новых специалистов. К адвокатам же в судейской профессии, добавил господин Краснов, он тоже относится позитивно — но только если такой человек «будет руководствоваться исключительно законом».

Сенатора Максима Кавджарадзе интересовало, как будущий председатель ВС относится к династиям в судейском сообществе. Он напомнил, что в ФСБ и МВД родственники спокойно идут по стопам отцов и дедов, в то время как на карьере судьи присутствие в семье представителей других юридических профессий может поставить крест. «В целом к династиям все относятся положительно»,— отреагировал Игорь Краснов. Но требования закона по предотвращению конфликта интересов нужно соблюдать безусловно, добавил он.

Насчет введения адвокатской монополии в судах кандидат также высказался осторожно: случаи, когда люди платили лжеюристам, а по сути мошенникам, известны, и логика Минюста здесь понятна. Но очень важно не нарушить конституционные права граждан, в том числе на доступ к правосудию, так что вопрос требует детального изучения, ушел господин Краснов от прямого ответа.

Зато по поводу возвращения смертной казни (вопрос задала сенатор Людмила Нарусова) у Игоря Краснова никаких сомнений не было: «Это невозможно: позиция государства по данному вопросу является окончательной и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда».

Генпрокурор также сдержанно похвалил действующую модель суда присяжных, но оговорился, что не видит оснований расширять перечень подведомственных ему дел. В итоге за назначение Игоря Краснова председателем ВС комитет высказался единогласно.

Столь же единодушно сенаторы завершили и консультации по кандидатуре Александра Гуцана. Андрей Клишас напомнил, что до работы полпредом кандидат прошел все ступени карьеры в надзорном ведомстве — от прокурора отдела до заместителя генерального. В свою очередь, господин Гуцан заверил, что деятельность ведомства и стоящие перед ним задачи ему хорошо известны и он готов продолжать взаимодействие с парламентом по выработке наиболее эффективных решений, направленных на защиту государственных интересов и обеспечение прав граждан.

Отвечая на конкретные вопросы сенаторов, будущий генпрокурор, в частности, пообещал добиться статуса ветерана боевых действий для сотрудников его ведомства, которые находятся в зоне СВО, и рассказал, что Генпрокуратура во взаимодействии с «Ростелекомом», Минцифры и «Сбером» занимается внедрением «нейросетевого инструментария» в свою практическую и аналитическую работу. Впрочем, добавил Александр Гуцан, технологии не должны подменять «человеческое решение» должностного лица и его ответственность.

Анастасия Корня