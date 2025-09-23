Арбитражный суд Петербурга наложил арест на имущество Университета профсоюзов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Речь идет о восьми объектах недвижимости — на них наложен арест, сообщается в материалах дела в электронной картотеке арбитража.

Речь идет об обеспечительных мерах, наложенных, в том числе, на общежитие СПбГУП на 1,2 тыс. мест и учебный корпус площадью 46,4 тыс. кв. м на улице Фучика, д. 15, лит. А, здании в поселке Ольгино по адресу: Хвойная улица, д. 13-15, лит. В (нежилой корпус №3), лит. К (корпус №4), лит. Е (танцевальный павильон), лит. Л (гараж), лит. М (трансформаторная подстанция), лит. И (учебно-бытовой корпус с гостиницей) и котельной площадью 262,2 кв. м также в Ольгино, на Лесной улице, д. 2.

Согласно определению суда, учредителю СПбГУП — Федерации независимых профсоюзов РФ запрещено распоряжаться данным имуществом вуза, а Росреестру — регистрировать сделки с ним. Первое судебное заседание по делу назначено на 20 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербургский университет профсоюзов отверг обвинения в захвате госимущества.

Подробнее об иске Генпрокуратуры к СПбГУП — в материале «Ъ» «Прокуроры занялись профсоюзным обучением».

Андрей Цедрик