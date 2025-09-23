Глава МАГАТЭ Гросси хочет стать кандидатом на пост генсека ООН

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси официально объявил о желании выступить кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Об этом он рассказал в интервью AFP на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Рафаэль Гросси заявил, что считает ООН организацией, которой необходимо обновление и возвращение к исполнению ее главной задачи — поддержке международного мира. «ООН сейчас в сложном положении... Я верю, что возможно сделать так, чтобы ООН имела значение»,— подчеркнул глава МАГАТЭ.

Опыт руководства МАГАТЭ господин Гросси назвал важным преимуществом, которое поможет ему в работе на посту генсека. В своей деятельности он намерен выстраивать диалог со всеми странами и быть «приемлемым для всех посредником». «Я буду кандидатом по этим причинам»,— пояснил глава агентства.

Генсек ООН избирается на пятилетний срок с возможностью переизбрания, но до сих пор никто не занимал этот пост более десяти лет. Обычно руководителя организации не выбирают из представителей стран — постоянных членов Совета Безопасности. Среди них — Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

Срок полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. Кандидат на эту должность будет предложен Совбезом в том же году, а новый руководитель приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2027-го.