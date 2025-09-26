До 19 выросло число погибших от алкоголя в Ленобласти

В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре зафиксированы 19 смертей после употребления алкоголя. На данный момент «подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти явился метанол», сообщили местные власти.

Изначально правоохранители подтверждали смерть семи человек от отравления суррогатным алкоголем в деревне Гостицы Сланцевского района.

Подозреваемые в продаже некачественного алкоголя задержаны. По данным СМИ, поставщиком сырья могла быть сотрудница детсада.