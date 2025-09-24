Бизнес проплатил бронь

В России зарегистрировано 81,6 тыс. предприятий, чья деятельность связана с туризмом. За год их число увеличилось на 5,2%, темп существенно превысил среднюю динамику по всем отраслям. Сегмент развивается, несмотря на начавшееся охлаждение спроса на поездки по России. Точкой роста стал в том числе рынок посуточной аренды жилья.

Количество предприятий, работающих в сфере туризма, в России на конец июня составило 81,6 тыс., увеличившись на 5,2% год к году, подсчитали аналитика банка «Точка». Это существенно превышает динамику роста числа компаний в других отраслях — 2,9% год к году. Быстрый рост числа компаний в сфере туризма отражает общую тенденцию последних лет: развитие сферы услуг в России и увеличение популярности поездок по стране, констатируют аналитики «Точки».

Согласно Росстату, в средствах размещения в России в январе—июле 2025 года остановились 51,81 млн человек. Год к году значение увеличилось на 6.2%. Но темпы развития отрасли сейчас существенно замедляются. Для сравнения: в январе—июле 2024 года количество гостей увеличилось на 11,8%. В 2023 году прирост оценивался в 13,1%.

Негативный тренд сформировался в то время, как восстановливается активность на выездных направлениях за счет укрепления рубля и развития авиасообщения.

Еще один фактор — сокращение интереса туристов к поездкам в Краснодарский край после закрытия для купания в регионе части пляжей (см. “Ъ” от 26 июня). Тенденция уже привела к замедлению темпов развития части смежных рынков, в том числе технологических сервисов для отелей (см. “Ъ” от 22 сентября).

Но сохраняются и точки роста. Согласно подсчетам аналитиков банка «Точка», заметнее всего по итогам января—июня 2025 года увеличилось число предприятий, специализирующихся на услугах бронирования. В сегменте аренды кемпингов рост составил 11%, квартир и комнат — 9%. Для сравнения: количество предприятий в гостиничной сфере увеличилось за год всего на 3%.

Этот рост может объясняться, с одной стороны, низкой базой, с другой — развитием сегмента краткосрочной аренды, считают в банке «Точка». Согласно подсчетам «Авито Путешествий», количество квартир и апартаментов для посуточной сдачи год к году выросло на 26%. Динамика предложения опережает рост спроса, который прибавил год к году 9,5%. Рост конкуренции в сегменте способствует увеличению интереса к услугам профессиональных управляющих, чей бизнес начинает расти. Помесячный оборот их компаний в первом полугодии 2025 года, согласно оценке «Точки», увеличился на 15,6% год к году.

Александра Мерцалова