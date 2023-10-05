Путин увеличил зарплаты судьям на 5,5%

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат российских судей на 5,5%. Документ опубликован на портале правовой информации.

Должностные оклады повышаются у судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также у мировых судей субъектов РФ. Правительству поручено обеспечить финансирование связанных с указом расходов. Документ вступает в силу со дня подписания (5 октября), но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.

Аналогичная индексация ранее была проведена для чиновников, бюджетников, гражданского персонала воинских частей, а также для самого президента, генпрокурора и председателя СКР.

Леонид Уварчев