Из Плёса в минус

Как стало известно “Ъ”, в Ивановской области судом по антикоррупционному иску прокуратуры арестованы активы бывшего депутата и главы Плёса Алексея Шевцова, а также его родственников и доверенных лиц. По данным надзора, чиновник, используя незаконные схемы, получил на себя и родственников полторы сотни объектов недвижимости, в основном земельных участков на территории объекта культурного наследия «Город Плёс», которые использовались для строительства отелей и развития так называемого избинга. Помимо них авторы иска рассчитывают отсудить у ответчиков более 1,1 млрд руб.

Бывший глава Плёса Алексей Шевцов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Бывший глава Плёса Алексей Шевцов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Обеспечительные меры по иску прокуратуры принял Приволжский райсуд Ивановской области. Ранее региональным надзором были выявлены многочисленные факты нарушений Алексеем Шевцовым запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции.

Главный ответчик по иску в период с 2005 по 2015 год являлся депутатом совета Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. С 2009 по 2010 год был первым заместителем председателя горсовета, а затем в течение года главой городского поселения и его законодательного органа. Полномочия господина Шевцова были прекращены досрочно в декабре 2011 года.

При этом, как установил надзор, свою публичную деятельность ответчик совмещал с негласным занятием бизнесом, за который он не отчитывался. Так, будучи депутатом и чиновником, он владел и руководил десятками компаний, в том числе «Группа “Фортеция”», «Туристическая фирма “Северные орхидеи”», «Нефтяной инвестиционный дом», «Яшма», «Торговый центр “Калашная улица”», «Ресторан Плёсского яхт-клуба», «Шохонский лес» и проч. Еще целый ряд фирм был записан им на родного брата Сергея, жену Наталью и дочь Анастасию.

Депутат, считает надзор, осуществлял полный контроль над данными структурами и принимал непосредственное участие в их коммерческой деятельности. Большинство из подконтрольных господину Шевцову организаций развивало «избинг», работало в сферах гостиничного и туристического обслуживания, общественного питания, транспорта, недвижимости, напрямую регулируемых представительным и исполнительно-распорядительными органами Плёса. Занятие же публичных должностей позволило господину Шевцову «создать исключительные условия ведения бизнеса для собственных коммерческих структур и фактически сделать их положение в занимаемых сферах монопольным».

В значительной степени имущественной базой для бизнеса семьи Шевцовых, полагает прокуратура, являлись земельные участки и «иные объекты недвижимости, приобретенные (приватизированные) из муниципальной, государственной, в том числе неразграниченной, собственности», «благодаря» тому что главный ответчик занимал важные должности.

Незаконность предоставления господину Шевцову и связанным с ним лицам государственного и муниципального имущества уже подтверждена многочисленными решениями судов по делам, возбужденным по итогам ряда прокурорских проверок.

Так, по иску Генпрокуратуры в 2024 году у него истребовали участок на берегу Волги площадью 2,3 га, предоставленный с грубыми нарушениями законодательства в обход установленных процедур. Постройки на нем, входившие в «Усадьбу дикого барина», были признаны самовольными и подлежащими сносу.

В 2025 году благодаря прокурорскому иску был признан недействительным договор аренды подконтрольного ответчику ООО «Шуйская агропромышленная компания» участка в 26 га. ООО получило их благодаря тому, что Алексей Шевцов являлся депутатом, и без торгов.

Будучи главой Плёса, господин Шевцов пролоббировал предоставление себе земельного участка площадью 120 кв. м в самом центре города для строительства торгового центра. Земля была предоставлена без конкурсных процедур на безальтернативной основе. В августе этого года прокуратура отсудила ее у ответчика, однако на ней «продолжает осуществляется торговая деятельность».

Являясь главой города, Алексей Шевцов инициировал выделение подконтрольному ему же ООО «Плёсский яхт-клуб» земельного участка на набережной Плёса площадью 446 кв. м.

Недвижимость, согласно прокурорскому иску, опять же была получена вне тендера.

Другая компания, «Шохонский лес», записанная на членов семьи ответчика, «под видом реализации инвестиционного проекта» приобрела в пользование на 49 лет земельный участок площадью 3,2 га. Вместо инвестиций ее разделили на мелкие участки. Часть из них получила родственница экс-главы Приволжского муниципального района Сергея Сычева, подписавшего постановление о предоставлении земли ООО. Впоследствии участки переоформили на супругу господина Сычева. Сам он в 2019 году был осужден за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Эти и другие земельные участки, считает прокуратура Ивановской области, не могли находится в частной собственности, несмотря на это, господин Шевцов «обеспечивал передачу их в свою собственность в целях обогащения и извлечения прибыли».

По данным прокуратуры, в период с 2005 по 2024 год «Кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой», «Левитан риэлти», «Плёсские отели и избинги», ТЦ «Калашная улица», дачный поселок «Фортеция», отели «Фортеция Русь-1» и «Русь-2», а также яхт-клуб «Фортеция» и «Северные орхидеи» получили доход в сотни миллионов рублей. Покинув должности и став индивидуальным предпринимателем, Алексей Шевцов заработал 68,9 млн руб. Его доход от деятельности Института евразийский исследований составил еще 50 млн руб. Всего доход ответчиков превысил 750 млн руб., а чистая прибыль — более 304 млн руб. В последующем фигуранты распорядились ими по своему усмотрению. Кадастровая же стоимость объектов недвижимости только на территории Приволжского района Ивановской области составляет 411 млн руб.

Надзор требует обратить их в собственность России, а заодно взыскать с господина Шевцова, его родственников и других ответчиков солидарно 1 млрд 162 млн руб.

«Я был десять лет депутатом Плёсского совета и почти два года — председателем совета и главой поселения на неосвобожденной основе,— сообщил, в свою очередь, “Ъ” Алексей Шевцов.— Никогда не был главой или сотрудником администрации, распорядителем бюджетных средств. Вложил в восстановление плёсских объектов недвижимости и в создание в городе современной отрасли гостеприимства средства, вырученные от продажи машиностроительного завода на Урале (до переезда в Плёс господин Шевцов был крупным бизнесменом.— “Ъ”)».

Алексей Шевцов отмечает, что ему не в чем себя «упрекать», а все претензии к себе самому и семье называет «надуманными», связывая их с конфликтом с региональными властями.

Николай Сергеев