Акционеры просчитались

Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам первого полугодия 2025 года оказался почти в два раза ниже, чем годом ранее, составив немногим более 340 млрд руб. В целом снижения выплат инвесторы ожидали из-за падения прибыли прежде всего у нефтяных компаний. Кроме того, не стал выплачивать дивиденды и ряд металлургических компаний, пострадавших из-за снизившегося спроса на их продукцию. Впрочем, эксперты ожидают высоких выплат за третий квартал и за девять месяцев, суммарный размер которых может превысить 500 млрд руб.

По оценке “Ъ”, к середине сентября советы директоров 22 эмитентов рекомендовали к выплате промежуточных (второй квартал или первое полугодие 2025 года) дивидендов на общую сумму 341,8 млрд руб. Внеочередные собрания акционеров шести компаний (среди которых «Яндекс», «ВИ.ру», «Куйбышевазот») уже утвердили предложенные советами директоров выплаты на сумму около 100 млрд руб. По остальным эмитентам собрания акционеров пройдут в ближайшие недели.

Нынешний дивидендный период по объему выплат почти вдвое уступает показателю аналогичного периода 2024 года. Основной причиной падения показателя стало уменьшение выплат нефтегазовыми компаниями. Наиболее сильно сократили выплаты «Газпром нефть» — с 246,4 млрд руб. до 82 млрд руб. (17,3 руб. на акцию), «Татнефть» — в 2,7 раза до 33,4 млрд руб. (14,35 руб. на акцию). Ключевая причина — ухудшение финансовых показателей компаний. В частности, чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за первое полугодие 2025 года составила 161 млрд руб. против 341 млрд руб. годом ранее, прибыль «Татнефти» упала с 151 млрд руб. до 54 млрд руб. Ухудшение финансовых показателей связано с падением цен на нефть на фоне торговой войны США с основными торговыми партнерами. По итогам первого полугодия средняя стоимости нефти марки Urals, согласно оценке “Ъ”, основанной на данных Минфина, составила $59,2 за баррель, что на 14,4% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Негативный эффект усилило укрепление курса рубля, среднее значение которого в рассмотренный период уменьшилось на 4%, до 87,36 руб./$.

Металлургические компании, которые также пострадали из-за снижения цен на сырье и укрепления рубля, в основной своей массе отказались от промежуточных выплат. В частности, если годом ранее «Северсталь» и ММК выплатили дивиденды, то в этом году не стали этого делать. Металлурги находятся в сложном положении, так как спрос на их продукцию сильно зависит от денежно-кредитной политика Банка России. «Высокая ключевая ставка привела к обрушению спроса на продукцию металлургов в основном из-за кризиса в секторе недвижимости»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

Из общей картины выбивались производители удобрений. В частности, совет директоров «Фосагро» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 35 млрд руб. (387 руб. на акцию), что в 2,3 раза выше платежей за аналогичный период 2024 года. «"Фосагро" платит стабильно лучше рынка уже более года — это связано с ростом мировых цен на фосфаты. Стоимость DAP & MAP (азотно-фосфорные удобрения.— “Ъ”) уже вернулась к уровням осени 2022 года, а котировки "Фосагро" все еще нет, так что пространство для подъема остается»,— отмечает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Вместе с тем на рынке появились новые эмитенты, ранее не платившие дивиденды за полугодие. Так, на фоне рекордных цен на золото совет директоров компании «Полюс» предложил заплатить полугодовые дивиденды в размере 9,6 млрд руб. (70,85 руб. на акцию). Кроме того, «Хэдхантер» также собирается выплатить дивиденды в размере почти 11 млрд руб. В 2024 году компании не платили полугодовые дивиденды, хотя были выплаты за девять месяцев. «"Хэдхантер" анонсировал достаточно большие промежуточные дивиденды, это должно поддержать акции компании»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин.

С учетом активно снижающейся ключевой ставки роль дивидендов будет расти. Тем более что по итогам девяти месяцев традиционно платят крупнейшие российские нефтяные компании. По оценке начальника аналитического департамента «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаила Нестерова, ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут выплатить акционерам соответственно 300 руб. на акцию (208 млрд руб.) и 13 руб. (141 млрд руб.). «Общая сумма промежуточных дивидендов до конца 2025 года может составить около 850 млрд руб.»,— оценивает эксперт.

Такие объемные выплаты при условии дальнейшего снижения привлекательности вкладов и облигаций могут поддержать рынок акций. При условии, что не будет изменена дивидендная политика госкомпаний. По данным «Известий», Совет федерации предложил оставлять дивиденды госкомпаний на развитие самих предприятий вместо их изъятия в бюджет. Текущая дивидендная политика требует от госкомпаний направлять 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов. Инициатива СФ мотивирована идеей увеличения инвестиций для оживления экономики, но в условиях растущего дефицита бюджета она может не найти поддержки в Минфине. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов не исключает того, что предложения будут реализованы адресно, в тех компаниях, где требуются существенные инвестиции, такие как «Сила Сибири 2» «Газпрома» или «Восток Ойл» «Роснефти».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин