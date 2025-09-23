В концессии нашли хищения

Правоохранительные органы задержали совладельца крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и ее топ-менеджеров. По версии следствия, фигуранты совершали хищения бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений. Задержания прошли на фоне судебного процесса по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова и ряда других лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексея Боброва задержали в то время, когда суд рассматривал иск Генпрокуратуры к бизнесмену

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексея Боброва задержали в то время, когда суд рассматривал иск Генпрокуратуры к бизнесмену

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника “Ъ”, правоохранительные органы в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), провели обыски по местам жительства и работы руководителей АО «Облкоммунэнерго» и АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго»). Кроме того, 22 сентября прошли следственные действия в головном офисе «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге.

«Облкоммунэнерго» является одним из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области и обеспечивает электроснабжение потребителей в 185 муниципалитетах региона. Компания была создана в 2001 году по решению правительства Свердловской области как ГУП СО «Облкоммунэнерго». В 2014 году предприятие было преобразовано в ОАО «Облкоммунэнерго», а в конце 2015 года в результате слияния с ПАО «Облкоммунэнерго Инвест» создано АО «Облкоммунэнерго», блокирующий пакет акций которого получило правительство Свердловской области, а контрольный — структуры Алексея Боброва.

На данный момент известно, что силовики задержали и. о. генерального директора АО ОТСК Артема Носкова (исполняет обязанности с июля), бывшего руководителя компании Антона Боликова, совладельца «Облкоммунэнерго» и других активов в сфере энергетики и ЖКХ Алексея Боброва, а также председателя совета директоров «Корпорации СТС» (владеет АО «Облкоммунэнерго») Татьяну Черных. В правоохранительных органах задержания пока не комментируют, процессуальный статус задержанных неизвестен.

По информации источников “Ъ”, уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных денежных средств в рамках при исполнении неких концессионных соглашений.

В 2018 году СМИ со ссылкой на департамент информационной политики региона сообщали, что Свердловская область передала в концессионное управление ОТСК более 1,7 тыс. коммунальных объектов. Тогда свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов (сейчас находится под следствием) заявлял, что срок действия договоров рассчитан на семь лет и охватит девять муниципалитетов. Сумма инвестиций оценивалась в 3,6 млрд руб.

В феврале 2020 года ОТСК заявляла, что приступила к реализации четвертой концессии, которая была подписана между предприятием и администрацией Кировграда в конце прошлого года на десять лет. Тогда руководитель предприятия Антон Боликов заявлял, что в рамках данной концессии в модернизацию теплоснабжающей компании вложат 53,8 млн руб.

В «Облкоммунэнерго» ситуацию пока не комментируют. В пресс-службе энергокомпании лишь отметили, что после визита силовиков она продолжает работать в штатном режиме. «Все сотрудники находятся на рабочих местах и выполняют свои обязанности. Проводятся плановые, ремонтные и строительные работы»,— подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что следственные действия, в том числе и задержания, проходят на фоне громкого судебного разбирательства. Как сообщал “Ъ”, 22 сентября Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ, содержащего требование изъять в доход государства активы, связанные с Алексеем Бобровым и другим крупным предпринимателем — Артемом Биковым, в прошлом советником экс-главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.

В частности, в доход РФ надзорное ведомство намерено обратить «Облкоммунэнерго», владельцами которого в Генпрокуратуре считают обоих бизнесменов.

Всего у Генпрокуратуры РФ 80 требований, касающихся изъятия у различных владельцев долей и акций нескольких десятков компаний.

Речь идет не только о крупнейших активах ЖКХ, но и фирмах, которые занимаются строительством, производством молока, санаторно-курортной деятельностью, техобслуживанием автотранспорта, операциями с земельными участками и др.

В отзыве на иск представители «Облкоммунэнерго» настаивают, что приватизация активов проходила в рамках законодательства. Алексей Бобров, Татьяна Черных и Артем Биков выступают по данному иску в качестве ответчиков. Генпрокуратура просила суд применить к ним обеспечительные меры в виде ареста счетов, имущества, запрета на выезд за пределы РФ и другие меры. В иске надзорного ведомства указывается, что и Биков, и Бобров имеют гражданство Австрии.

В «Корпорации СТС» (в иске указывается, что холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с ТКО во всех регионах УрФО) заявляли, что Биков, Бобров и Черных проживают в России и являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес также располагаются на территории страны. «У председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяны Черных ни гражданства, ни ВНЖ иностранных государств нет и никогда не было»,— говорится в заявлении корпорации. Там заявили, что после начала СВО Артем Биков отказался от австрийского гражданства.

Отметим, что в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры также указан врио вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Он заявлял, что у него и его жены (официально в разводе) Ирины Чемезовой арестованы счета. Госпожа Чемезова на днях стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве и находится под домашним арестом.

Мария Игнатова, Артем Путилов, Екатеринбург