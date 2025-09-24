Губернаторов вогнали в краску

В преддверии электоральной кампании 2026 года попасть под ротацию рискуют семь губернаторов. К такому выводу пришли эксперты компании «Минченко консалтинг» в свежем выпуске рейтинга «Госсовет 2.0», оценивающего политическую устойчивость глав субъектов. По их мнению, лишиться кресла вскоре могут губернаторы Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также руководители Дагестана, Северной Осетии и Хакасии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сразу после губернаторских выборов 12–14 сентября началась подготовка к следующей избирательной кампании. По плану в 2026 году полномочия истекут у глав Чечни, Тувы, Мордовии, Белгородской, Пензенской, Ульяновской и Тверской областей (в этих регионах проходят прямые выборы), а также Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии (там руководителей избирают через голосование в парламентах республик).

По оценке экспертов «Минченко консалтинг», наибольшие шансы попасть под «губернаторопад» имеет дагестанский глава Сергей Меликов.

Он входит в «красную» зону рейтинга уже несколько выпусков подряд, и на его позиции продолжают влиять уголовные дела. В частности, в конце июня по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств был задержан госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов. Кроме того, в Дагестане «сохраняется сложная ситуация с коммунальным хозяйством и безопасностью», отмечают авторы доклада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Напомним, «Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов на основе девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, недавнее избрание или переизбрание на пост, личное позиционирование, качество политического менеджмента), еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела). В «зеленую» зону с максимальной устойчивостью попадают губернаторы, набравшие 16 и более баллов, в «красную» — 10 баллов и менее. Последние, по мнению экспертов, находятся на грани отставки, но эти прогнозы сбываются далеко не всегда. Например, в марте 2025 года в «красной» зоне находился только Сергей Меликов, который все еще продолжает руководить Дагестаном. При этом в отставку ушли главы Ненецкого автономного округа (НАО) и Свердловской области Юрий Бездудный и Евгений Куйвашев, в активе которых были 11 и 15 баллов соответственно («желтая» зона).

По мнению экспертов, вместе с господином Меликовым лишиться должности рискуют Алексей Русских (Ульяновская область) и Сергей Меняйло (Северная Осетия). Ранее оба находились в «желтой» зоне политической устойчивости, но опустились в «красную» как раз ввиду скорого окончания полномочий. Приближение выборов «запускает процесс элитного торга» за влияние на ульяновскую политику, отмечают авторы доклада, поскольку господин Русских является представителем оппозиции (КПРФ), а на устойчивость господина Меняйло дополнительное давление оказывает наличие уголовных дел в отношении республиканских чиновников.

На этот раз в число потенциальных отставников вошли сразу четыре губернатора, чьи полномочия далеки от завершения.

Так, в «красную» зону вернулся коммунист Валентин Коновалов (Хакасия), что связано с «нарастанием противоречий» с местным отделением «Единой России». Напомним, ранее глава Хакасии наложил вето сразу на два закона, принятых подконтрольным единороссам парламентом, однако одно из них депутаты уже преодолели, а второе, как ожидается, обойдут 24 сентября.

Довольно неожиданно в «красной» зоне оказались губернаторы Вологодской и Самарской областей Георгий Филимонов и Вячеслав Федорищев, избравшиеся на свои посты в прошлом году. Первый, как отмечают в «Минченко консалтинг», отличается «активной и очень авторской, идеологической позицией», однако его «бескомпромиссность» привела к появлению конфликтов как на региональном, так и на федеральном уровне. Второму же оппонируют «местные группы влияния, обладающие федеральным патронажем». Кроме того, устойчивость господина Федорищева снизилась из-за «серии странных постов в личном Telegram-канале и его последующего удаления», добавляют авторы доклада.

Наконец, последним потенциальным отставником накануне кампании 2026 года эксперты назвали губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. По их мнению, его переходу в «красную» зону способствовали «высокий уровень конфликтности как на федеральном, так и региональном уровнях», говорится в рейтинге «Госсовет 2.0».

Андрей Прах