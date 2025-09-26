TikTok получил американскую прописку

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке с популярным видеосервисом TikTok — этому соглашению предшествовало больше года переговоров и слухов. Контроль над сервисом перейдет от китайской компании ByteDance к консорциуму американских инвесторов во главе с Oracle и ее основателем Ларри Эллисоном. Все американские операции TikTok оценили в $14 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В США завершилась эпопея с продажей американским инвесторам местных операций китайского видеосервиса TikTok. 26 сентября президент США 79-летний Дональд Трамп подписал указ об этой сделке. «Теперь он (TikTok.— “Ъ”) будет полностью под американским управлением»,— заявил президент.

Многие условия сделки известны пока по сообщениям источников, в том числе состав покупателей.

Белый дом заявил, что в сделке участвуют технологическая компания Oracle и ее основатель Ларри Эллисон, медиамагнат Руперт Мердок и основатель Dell Майкл Делл.

45% в TikTok US получил консорциум инвесторов, в который, по данным СМИ, помимо Oracle входят американские инвестфонды Silver Lake и Andreessen Horowitz, а также эмиратский фонд MGX.

Часть доли в 35% останется у американских компаний, уже владеющих акциями компании, а часть будет продана новым инвесторам, не входящим в консорциум.

ByteDance сохранит за собой чуть менее 20% акций.

По условиям сделки общая стоимость TikTok US оценивается в $14 млрд.

Многие эксперты считают, что это существенная недооценка компании — вся ByteDance стоит около $390 млрд, у TikTok в США около 170 млн пользователей, а во всем мире — более 1 млрд.

Хотя основные условия согласованы, в ближайшие месяцы стороны продолжат обсуждать детали.

Дональд Трамп начал давление на TikTok еще во время своего первого президентского срока. В 2020 году он подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», фактически запрещавший деятельность компании в США «по соображениям национальной безопасности». Утверждалось, что китайский сервис получает слишком много доступа к персональным данным американцев и потом может передавать эти данные китайским властям.

Следующий президент Джо Байден отменил этот указ. Однако проблемы TikTok продолжались и при нем — американские власти продолжали выражать беспокойство по поводу того, что сервис, которым владеет китайская компания, представляет угрозу безопасности США и конфиденциальности данных американцев. В апреле 2024 года господин Байден подписал указ, в соответствии с которым ByteDance должна в течение 270 дней выделить американский бизнес в отдельную компанию. Этот срок истекал 19 января 2025 года, покупатель к этому моменту найден не был. Но Дональд Трамп, ставший президентом во второй раз, приостановил этот запрет. Новая американская администрация активно включилась в поиск покупателя на американский бизнес ByteDance.

Некоторые наблюдатели отмечали «беспрецедентный уровень вовлеченности в сделку», где Белый дом, по сути, «играет роль инвестбанка-организатора».

Регулярно появлялись все новые слухи о том, кто хочет купить TikTok в США — в числе претендентов называли и Amazon, и Oracle, и Microsoft, и Blackstone, и Илона Маска, и даже создателя сервиса эротического контента OnlyFans. Со стороны ByteDance переговоры с господином Трампом вело и правительство Китая. На прошлой неделе американские власти заявили, что им удалось прийти к соглашению с КНР по основным параметрам сделки.

Как отмечают источники, центральную роль в новой конфигурации американских операций TikTok играют корпорация Oracle и лично Ларри Эллисон, который в начале сентября возглавил список самых богатых людей мира, обойдя Илона Маска, впавшего в немилость у Дональда Трампа. Сообщается, что в рамках консорциума именно Oracle будет заниматься проверкой того, как работают алгоритмы TikTok и в какой мере соблюдаются нормы конфиденциальности данных пользователей.

Впрочем, полностью технические детали соглашения пока не раскрываются. В Белом доме заявили, что алгоритмы, рекомендующие видео пользователям, будут основаны на тех, которые есть в приложении сейчас, но их обучат на данных американских пользователей. Также в заявлении говорится, что «надежные партнеры в сфере безопасности» будут следить за обновлениями ПО, алгоритмами и потоками данных.

Яна Рождественская