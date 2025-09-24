НДС попал под мобилизацию

Минфин внес в правительство бюджетный пакет, в составе которого — повышение ставки главного по объемам российского налога, НДС, с 20% до 22%. Необходимость такого шага ведомство объяснило нуждами обороны и безопасности. В ведомстве заверяют, что рост цен из-за этого повышения будет «умеренным и ограниченным», а в перспективе даже принесет пользу экономике в виде снизившихся ставок и более уверенного роста ВПП. Кроме НДС «для всех» ведомство подготовило поправки, повышающие нагрузку на часть малого бизнеса (в рамках ее более справедливого распределения) и на, как утверждается, недоплачивающих бюджету букмекеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Два процента для бюджета

Ставка НДС, выросшая в 2019 году с 18% до 20%, прибавляет еще два процентных пункта и с 1 января 2026 года будет установлена на уровне в 22%, сообщил Минфин. Норма о таком увеличении вместе с другими фискальными изменениями содержится во внесенных в правительство в составе бюджетного пакета поправках к Налоговому кодексу.

Минфин отмечает, что повышается только стандартная ставка НДС.

Льготная, 10%, сохраняется для всех социально значимых товаров — это базовые продукты питания (хлеб, молочка, мясо и не деликатесные мясопродукты и прочее), лекарства, детская продукция и еще ряд позиций. Это означает, что подорожать с января из-за налога эти товары не должны.

Тем не менее рост ставки принесет «значительные дополнительные поступления, которые будут направлены на вопросы обороны и безопасности», информирует Минфин. Сколько именно будет собрано, пока не сообщается, экспертно эта сумма оценивается в 1,3 трлн руб. (поступления НДС, внутреннего и при импорте в 2025 году по всем ставкам ожидаются на уровне 15,7 трлн руб.— это 40% всех доходов бюджета).

В Минфине полагают, что рост цен из-за новой ставки будет «умеренным и ограниченным».

Отметим, аналогичное повышение 2019 года привело к ускорению инфляции на 0,8–0,9 процентного пункта (подсчеты Минэкономики тех лет). На отдельные товары, такие как автомобили, смартфоны, бензин, цены тогда выросли существеннее.

Минфин, впрочем, заявляет, что среднесрочно экономика от повышения НДС только выиграет — допдоходы позволят укрепить бюджетную и финансовую систему, что в перспективе приведет к устойчивому снижению инфляционного тренда и к снижению ставки ЦБ. «В итоге страна сможет выйти на низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики»,— оптимистичен Минфин.

С малого бизнеса спросят строже

Кроме поправки про «НДС для всех» в бюджетный пакет заложены не очень приятные новости для малого бизнеса — еще часть МСП с 2026 года станет плательщиком этого налога. Сейчас малые компании на упрощенной системе налогообложения, обязаны платить НДС при доходе свыше 60 млн руб. в год — поправками к НК этот порог снижается до 10 млн руб.

По расчетам ФНС, доля плательщиков налога в этом секторе увеличится с 3,6% до 15%. Цель — борьба с недобросовестной конкуренцией на налоговом «арбитраже», который чаще всего выражается в дроблении бизнеса, позволяющем снизить налоговую нагрузку. Такая практика, поясняет Минфин, широко распространена в торговле через маркетплейсы, когда продавцы используют множество юрлиц и номинальных ИП.

На малом бизнесе, работающем в сегменте B2B, мера практически не отразится, поскольку работающие на общей системе налогообложения покупатели-компании смогут принять к вычету выставленный НДС (то есть МСП «передают» налог покупателям, для которых он возмещается).

Корректировка порогов по НДС — не все перемены для малого бизнеса.

Минфин с 1 января намерен изменить и тарифы по страховым взносам в соцфонды. Льготная ставка сохранится только для приоритетных для государства отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и другие).

Для прочих (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и прочие) устанавливаются общие тарифы: 30% до установленной законом предельной базы и 15% — свыше нее. Минфин объясняет, что пониженные тарифы страховых взносов вводились как временные в 2020 году для поддержки МСП в период ковида — тогда надо было сохранить рабочие места.

Сейчас задача решена — число субъектов МСП, по данным Минэкономики, выросло до 6,4 млн компаний и ИП, и это наивысший показатель с 2017 года, когда был запущен соответствующий реестр. Безработица сейчас в три раза ниже, чем во время ковида (2,5%), и льготные тарифы уже не решают задачу сохранения занятости. В Минфине также отмечают имеющийся «перекос» МСП в непроизводственный сектор (37% — торговля, 7% — недвижимость, 8% — иные виды услуг), сдвинуть который в пользу производителей должен новый подход к льготным тарифам.

Игры закончились

Наконец, последний сектор, о котором не забыло государство при балансировке бюджета,— букмекеры. Сейчас они платят налог на игорный бизнес в фиксированном размере (ставка зависит от региона). Это «не отражает масштабов их оборотов и не учитывает реальный финансовый результат деятельности», сетует Минфин.

Поэтому систему налогообложения букмекеров предлагается поменять: ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и установить обязанность еще и уплаты налога на прибыль по его общей ставке (25%). Это позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат таких компаний, имеющих «высокие обороты и низкую налоговую отдачу», отмечает финансовое ведомство.

Вадим Вислогузов