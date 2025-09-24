Консервативно-оптимистический прогноз

Минэкономики пересмотрело свой макропрогноз на 2026–2028 годы — обновленные параметры стали более «консервативными» в сравнении с апрельской версией из-за большего, чем ожидалось, замедления экономики. Так, оценки темпов роста ВВП снижены с 2,5% до 1% в этом году и с 2,4% до 1,3% в 2026-м. При этом из-за сокращения бюджетного импульса в министерстве теперь ждут ускоренного замедления инфляции — до 6,8% в конце 2025 года и до 4% в 2026-м — даже с учетом потенциальных эффектов от повышения НДС. Это предположение, однако, опирается на противоречие: в ЦБ ждут снижения инфляции от опережающего спрос роста внутреннего производства, при этом в прогнозе Минэкономики его не видно.

Глава Минэкономики Максим Решетников в среду, 24 сентября, представил на заседании правительства проект обновленного прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы — на этот документ опирается федеральный бюджет, проект которого на очередную трехлетку также сегодня рассматривается Белым домом. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, работа над бюджетом строилась с учетом, в частности, таких вызовов, как нестабильная ситуация в мире и существенные изменения в мировой торговле. «В таких условиях нужно быть очень аккуратными в планировании»,— пояснил он.

Минэкономики существенно пересмотрело свои апрельские оценки . В итоге обновленный базовый вариант прогноза (этот сценарий Минэкономики считает наиболее вероятным) стал заметно более консервативным — прежде всего в связи с более значительным замедлением экономики, чем это ожидалось ранее. Так, сильно снижены оценки темпов роста ВВП — в этом году до 1% (вместо 2,5%, как ожидалось в апреле), а в 2026-м — до 1,3% (вместо 2,4%). В результате ожидания правительства стали ближе к прогнозу ЦБ (рост ВВП в 2025 году ближе к нижней границе диапазона в 1–2%, а в 2026-м — в интервале 0,5–1,5%). Как отметил Максим Решетников, такая динамика — следствие снижения инфляционного давления, «которое необходимо для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы».

Темпы роста инвестиций в текущим году ожидаются, как и ранее, на уровне 1,7%, но понижены оценки на 2026 год — до минус 0,5% (вместо роста на 3% в апрельской версии). По словам представителя Минэкономики, такая динамика инвестактивности объясняется «крайне высокой базой последних лет», общим замедлением экономики в условиях жесткой ДКП (по мере ее нормализации в 2027–2028 годах ожидается некий «отскок» инвестиций).

При замедлении инвестактивности, по словам представителя Минэкономики, основной вклад в положительную динамику ВВП вносят потребление (потребительский спрос также замедлится, но останется в плюсе) и чистый экспорт. Так, улучшились оценки профицита внешней торговли товарами — до $106,9 млрд в этом году (против апрельской оценки в $86,8 млрд) и до $123 млрд в следующем (против $107,6 млрд). По словам представителя ведомства, за счет «более крепкого торгового баланса» ожидается и более крепкий рубль (среднегодовой курс за 2025 год теперь прогнозируется на уровне 86,1 руб./$ вместо 94,3 руб./$) с общим трендом на ослабление российской валюты (до 92,2 руб./$ в среднем за год в 2026 году). Важный для бюджета индикатор — цены на нефть — также подвергся корректировке. В этом году прогноз цен нефти марки Brent несколько улучшен (с $68 до $70 за баррель), а в 2026–2027 годах несколько снижен (с $72 до $70 за баррель). По словам министра, сделано это с учетом текущей конъюнктуры, решений ОПЕК и возможностей по наращиванию мировой добычи. При этом, добавил Максим Решетников, ведомство закладывает в прогноз постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены на нефть.

Одновременно с этим фиксируется более быстрое, нежели ожидалось, замедление инфляции — на конец этого года показатель ожидается на уровне 6,8% (вместо 7,6%), в следующем году, как и прежде, прогнозируется выход на целевые 4%. Способствовать этому должно сокращение бюджетного импульса и дефицита, который ЦБ уже не раз называл проинфляционным фактором,— после «двойного» вклада этих факторов за счет высокой динамики расходов в конце 2024 и начале 2025 года.

Как отмечают в ведомстве, в прогнозе уже учтены предложенные Минфином налоговые изменения — в частности, повышение НДС с текущих 20% до 22%. Как пояснил представитель Минэкономики, в случае принятия такого решения эффект будет «разовый — он растянется на четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018–2019 годах» (с 2019 года ставка выросла с 18% до 20%). Тогда в ЦБ оценивали ускорение инфляции из-за повышения НДС в один процентный пункт. Как заверил Максим Решетников, «налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила» — в качестве альтернативы он называл наращивание дефицита бюджета, что привело к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, «существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте».

Впрочем, некоторое противоречие в прогнозе министерства и расчетах Банка России есть: в базовом сценарии Основных направлений денежно-кредитной политики, на который, по словам главы Минфина Антона Силуанова, опиралось правительство при формировании проекта бюджета, замедление инфляции напрямую увязывалось с опережающим динамику спроса ростом предложения на внутреннем рынке РФ. При этом прогноз Минэкономики такого «опережающего» наполнения внутреннего рынка не описывает. Так, на 2025 год прогноз роста промпроизводства снижен до 1,5% (против 2,6%), в 2026-м он ускорится лишь до 2,3% (против 2,9% в прежнем варианте). Обрабатывающая промышленность, которая в большей степени формирует предложение в экономике, будет расти более высокими темпами, но все же ниже прежних ожиданий: в 2025 году — на 3,1% (против 4,3%), а в 2026-м — на 2,9% (3,4%). Впрочем, напомним, в этом году выпуск промпродукции в основном поддерживают отрасли с доминирующим присутствием в ОПК — в гражданских обрабатывающих секторах выпуск с начала года уменьшается (за исключением нефтепереработки). В итоге прирост и реальных зарплат (на 3,4% в 2025 году и 2,4% в 2026-м), и реальных доходов (3,8% и 2,1% соответственно) динамику выпуска, как и динамику ВВП, опередит, увеличивая вероятность более продолжительного сохранения ЦБ высокой ставки.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков