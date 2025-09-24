И с высоты им шлют привет

Власти обсуждают перспективу использования беспилотных авиационных систем (БАС) для автоматической фиксации нарушений ПДД. Практика применения таких аппаратов уже отработана в 2022–2023 годах, заявили в ГИБДД: было зафиксировано около 35 тыс. выездов на встречку, обочину и других нарушений. Но автоматических «писем счастья» (как со стационарных камер) с воздуха автовладельцам не рассылали. Представители Совета федерации, операторы систем фиксации нарушений и эксперты уверены, что пора начинать готовить правовую базу под новый тип автофиксации нарушений. ГИБДД предлагает пойти еще дальше, устанавливая на крышах зданий специальные станции, откуда дроны будут вылетать для оформления мелких аварий без участия инспекторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГИБДД считает успешным опыт применения дронов для контроля нарушителей правил дорожного движения

Фото: Александр Уткин / РИА Новости ГИБДД считает успешным опыт применения дронов для контроля нарушителей правил дорожного движения

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Перспективы применения БАС для фиксации нарушений ПДД обсуждались во вторник, 23 сентября, на круглом столе в Совете федерации.

Средства беспилотной авиации МВД (дроны, дирижабли и аэростаты) ранее уже применялись полицией, рассказал старший инспектор по особо важным поручениям ГИБДД России Михаил Котов. В регионах созданы отдельные подразделения, которые занимаются использованием беспилотников в том числе для контроля движения. Он привел данные, согласно которым в 2022–2023 годах устройства применялись в 29 регионах, с их помощью ГИБДД выявила 35 тыс. нарушений, в основном выезды на встречку и движение по обочине. В Курганской области фиксировался проезд на красный свет. При этом штрафы выносились в «ручном» режиме: нарушение снималось на видео с воздуха, затем водителя останавливали инспекторы, показывали съемку и оформляли протокол. Данных за 2024–2025 годы Михаил Котов не привел.

Применение БАС с использованием «средств наглядной агитации» (предупреждающих информационных щитов и билбордов, установленных вдоль дорог) вызывает «общественный резонанс», подчеркнул Михаил Котов, создавая у водителей ощущение риска быть наказанным за нарушение, что хорошо влияет на повышение дорожной дисциплины. Снижение аварийности и смертности на дорогах после запуска контроля дронов зафиксировано на дорогах Кабардино-Балкарии, Вологодской области, Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожный щит

Фото: Совет Федерации Дорожный щит

Фото: Совет Федерации

Для усиления контроля за нарушителями, заявил сенатор Игорь Тресков, нужно начинать думать над масштабированием отработанной практики. «Дефицит кадров (в ГИБДД.— “Ъ”) будет только расти,— сказал он.— Нужно изыскивать новые формы контроля без участия человека». Он привел в пример практику Рослесхоза, применяющего беспилотники для выявления пожаров. «Мы понимаем, что сейчас СВО, но это не навсегда. Как только она закончится, БПЛА будут использоваться везде и повсеместно,— заявил господин Тресков.— Надо к этому времени быть готовыми с правовой и технической точек зрения. И это требует большой работы. Сейчас самое время поэкспериментировать и подобрать правовую базу».

Игорь Тресков обозначил юридические пробелы, которые нужно будет закрывать. Во-первых, необходимо прописать возможность закупки регионами летательных аппаратов для нужд ГИБДД по аналогии со стационарными камерами (субъекты федерации сейчас закупают или арендуют оборудование, снимки передаются Госавтоинспекции для формирования «писем счастья»). Сенатор также считает, что нужно создать регламент передачи данных с БАС в базу данных ГИБДД и систему сертификации нового типа камер (стационарные и мобильные комплексы, используемые для фиксации нарушений сегодня, проходят сложную процедуру сертификации с занесением в базу данных Росстандарта — без этого они не могут применяться). Нормативная база необходима, считает Игорь Тресков, для случаев, когда водители захотят оспорить вынесенный с помощью беспилотника штраф. «Если вся цепочка не прописана, то это становится основанием для оспаривания и отмены решения по привлечению к ответственности»,— сказал сенатор.

Михаил Котов рассказал, что в Краснодарском крае и Дагестане ранее уже применялись аппаратно-программные комплексы «Тайфун» на базе воздушного судна «Шмель» — они способны фиксировать нарушения в автоматическом режиме. «Применение такой аппаратуры эффективно на дорогах с неразвитой инфраструктурой, когда применение обычных камер нецелесообразно по экономическим соображениям»,— заявил он.

Заместитель генерального директора ГК «Урбантех» (оператор систем фиксации нарушений в ряде регионов) Александр Домбровский добавил, что по существующим правилам все камеры, которые могут фиксировать нарушения в «автомате», могут быть установлены на столбе (или опоре) либо на транспортном средстве: для штрафов с «воздуха» нужно будет менять законодательство. Также он заметил, что на рынке пока нет единого мнения, как сертифицировать беспилотники для нужд ГИБДД: камеру и аппарат в комплексе или отдельно друг от друга. Представитель Минэкономики Анастасия Маркитантова сказала, что ведомство готово помочь запустить отдельный экспериментальный правовой режим, в рамках которого можно уже сейчас (не дожидаясь изменений законодательства) применять беспилотники для контроля нарушителей ПДД в автоматическом режиме.

Александр Домбровский также заметил, что используемые на дронах камеры имеют недостаточно хорошую оптику, чтобы зафиксировать с высоты нарушение скоростного режима и одновременно четко сфотографировать номер машины в плохую погоду. Игорь Тресков сказал в ответ, что об измерении скорости с помощью беспилотных систем пока речи не идет. «Возможно, это второй этап развития системы,— сказал он.— Нужно сначала, чтобы гарантированно фиксировались встречка, обочина и неправильная парковка».

Гендиректор Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Ярославской области Иван Долгов отметил проблему нехватки специалистов, способных управлять аппаратами для контроля нарушений. «Есть и еще одна проблема. Мы проговаривали с губернатором (Михаилом Евраевым.— “Ъ”) возможность использования дронов в городской черте, в том числе для контроля движения,— рассказал он.— И как только мы представили, что над центром Ярославля полетит красивый беспилотник… "социальный" эффект будет от этого намного больше, чем положительный. Количество людей, которые испугаются полета, будет достаточно велико».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дроп-бокс для запуска дронов

Фото: Cовет Федерации Дроп-бокс для запуска дронов

Фото: Cовет Федерации

Михаил Котов из ГИБДД рассказал и про другие возможности применения БАС. Например, для поиска объявленных в розыск транспортных средств, контроля состояния дорог и соблюдения требований безопасности при дорожном ремонте. «В настоящее время МВД рассматривается перспектива использования автономных станций с беспилотными воздушными судами для решения задач, возложенных на ДПС,— рассказал господин Котов.— Такая станция способна выдавать полетные задания, заряжать аккумуляторы, осуществлять автоматическую посадку судна с помощью технического зрения». Станции, по его словам, можно размещать в условиях городской застройки на крышах зданий. «Полагаем, что применение таких станций — так называемых дрон-боксов — повысит скорость реагирования на ДТП,— добавил представитель ГИБДД.— Прорабатывается возможность с помощью беспилотников документировать событие (аварию.— “Ъ”) без присутствия сотрудника ДПC. Прилет на мелкую аварию такого аппарата был бы нелишним».

По итогам обсуждения, заявил Игорь Тресков, будет составлен протокол со сводом предложений, которые затем направят от Совета федерации и в ведомства. Сенатор пообещал, что обсудит предстоящую реформу с главой ГИБДД Михаилом Черниковым, министром транспорта Андреем Никитиным и главой Минэкономики Максимом Решетниковым. Господин Тресков не исключил создания отдельной рабочей группы, которая займется разработкой нормативной базы.

Иван Буранов