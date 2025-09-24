Госдума хочет запретить иностранцам владеть более 20% в рекламных компаниях

Госдума разрабатывает законопроект, по которому иностранцы не смогут владеть долей более 20% в компаниях на рекламном рынке РФ, рассказал первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин на Российском интернет-форуме 24 сентября. По его словам, законопроект будет аналогичен новому закону о исследовательских компаниях, принятому летом 2025 года. По словам депутата, законопроект хотят принять до конца этого созыва.

«Несмотря на появление ограничений для иностранных игроков в СМИ, в исследованиях, остаются сферы пересечения анализа данных и медиапроизводства, в частности, рекламный рынок. Где национальные интересы и суверенитет требуют, с моей точки зрения, дополнительной защиты»,— заявил депутат Горелкин.

В конце июля 2025 года Владимир Путин подписал закон об исследовательских организациях. Он запрещает проведение исследований для компаний с иностранным участием в капитале более чем 20%, а также годовой выручкой свыше 800 млн руб. Также принятый законопроект допускает обработку данных о российском рынке только на мощностях, размещенных в РФ. Российские же компании, занимающиеся подобной деятельностью, должны будут быть включены в профильный реестр, его оператор будет определен позже (см. “Ъ” от 16 июля).

Марианна Голдобенкова