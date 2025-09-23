Отели запутались в мантии

Рекомендация комитетом Совета федерации 23 сентября генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России совпала с крупным коррупционным скандалом. Надзорное ведомство заявило в суд иск об обращении в доход государства около сотни объектов недвижимости, в том числе сети отелей, стоимостью свыше 9 млрд руб., принадлежащих, по данным Генпрокуратуры, Виктору Момотову, председателю Совета судей России. Сам господин Момотов назвал изложенные в иске сведения «откровенной клеветой», выразив намерение их опровергнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуроры предъявили Виктору Момотову тайное владение гостиничным бизнесом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Прокуроры предъявили Виктору Момотову тайное владение гостиничным бизнесом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Помимо Виктора Момотова, который возглавляет Совет судей с 2016 года и был переизбран на эту должность в 2022 году, ответчиками по иску выступают владелец сети отелей «Мартон» (Hotel Marton) Андрей Марченко и его сын Иван Марченко, а также ООО «Гостиница "Вологда"».

В заявлении, инициированном генпрокурором Игорем Красновым, утверждается, что занявший в 2010 году должность судьи Верховного суда господин Момотов нарушил установленные законом запреты и ограничения, в соответствии с которыми он не должен был заниматься предпринимательской деятельностью и обязан был декларировать достоверный доход.

Тем не менее, по версии Генпрокуратуры, он осуществлял в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областях незаконную предпринимательскую деятельность, сформировав активы «рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб.». Приобретенную недвижимость и бизнес ответчик, говорится в иске, оформлял на доверенных и подконтрольных ему лиц.

В заявлении (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что гостиничным бизнесом господин Момотов занялся еще в 2007 году вместе с владельцем сети отелей «Мартон» Андреем Марченко. Последний в документе назван «краснодарским представителем криминалитета». В то время партнеры в равных долях приобрели здание на улице Гоголя в Краснодаре, где в последующем был открыт отель «Мартон Пашковский».

Став судьей Верховного суда, господин Момотов, как утверждается в документе, переоформил одну вторую доли на свою мать 1935 года рождения, обеспечив ей смену фамилии с Момотовой на Ларянову. Последняя никогда не занималась гостиничной деятельностью и не имела финансовой возможности для покупки дорогостоящих активов.

Из иска следует, что развивал гостиничный бизнес господин Момотов совместно с организаторами преступной группировки «Покровские».

Именно так именуются основатель агропромышленного концерна «Покровский» Андрей Коровайко (объявлен в международный розыск по делу об организации преступного сообщества и покушении на мошенничество) и гендиректор входящего в концерн ООО «ТД "Вэлан"» Олег Чебанов, осужденный в феврале этого года к 14 годам колонии за попытку завладеть активами агрокомплекса «Кущевский» стоимостью свыше 1 млрд руб.

Последние, по данным прокуратуры, сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов. «За оказанные им услуги» господа Момотов и Марченко, как утверждает прокуратура, в 2010 году получили в Ростове-на-Дону земельные участки и два нежилых здания, на месте которых в последующем возвели десятиэтажную гостиницу «Marton Седова», доля в которой вновь была оформлена на мать судьи, а потом номинально перерегистрирована на его партнера. Позже, по данным истца, судья решил оформлять принадлежащую ему собственность на господина Марченко либо на доверенных лиц из его окружения. При этом фактически ответчики продолжили владеть и управлять имущественным комплексом совместно, утверждает прокуратура.

«Кроме того, надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение антикоррупционных запретов и ограничений Момотов использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отелей, возводимых с нарушениями требований градостроительного и земельного законодательства. В эту деятельность он вовлекал органы судебной власти, которые находились в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении»,— гласит иск.

По данным прокуратуры, господин Марченко «при корыстном содействии Момотова» смог легализовать 11 объектов недвижимости на территории Краснодара, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областей.

А всего на господина Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных.

На основе этого имущества, указывает надзор, господами Момотовым и Марченко была создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Их общая стоимость превышает 9 млрд руб.

При этом гостиницы были введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. По сведениям Генпрокуратуры, попытки местных властей оспорить незаконные действия были «пресечены Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону Марченко».

Помимо этого, как утверждает Генпрокуратура, в 2018–2019 годах господа Момотов и Марченко инициировали судебные разбирательства и взыскали с бюджета Краснодара более 100 млн руб. по фиктивному спору, получив компенсацию за утрату земельного участка, который на самом деле господину Марченко не принадлежал и не мог эксплуатироваться по назначению.

Также, как подсчитал надзор, господа Момотов и Марченко уклонились от уплаты налогов с бизнеса на сумму более 500 млн руб. Недоимка ими не погашается, а «судебные разбирательства, инициированные Марченко против налоговых органов, затягиваются» для истечения срока давности, который может помешать взыскать средства со структур ответчиков, указано в иске.

Надзор просит обратить в доход государства около 100 земельных участков и объектов недвижимости и их доли, зарегистрированные на Андрея и Ивана Марченко, а также на ООО «Гостиница "Вологда"». Среди них гостиницы сети отелей «Мартон» и ее филиалы в Краснодаре, Волгограде и других городах России, а также расположенный в Калининграде Triumph Palace Kaliningrad.

Сам Виктор Момотов назвал “Ъ” данные из иска Генпрокуратуры «откровенной клеветой» и сообщил, что обратился в комиссию Совета судей по противодействию коррупции, чтобы там проверили доводы, изложенные в публикациях СМИ.

«Я готов предоставить все необходимые документы в отношении того, где я являлся собственником и как все произошло, что, естественно, и сделаю»,— заявил он “Ъ”, подчеркнув, что «категорически отрицает нарушение антикоррупционного законодательства».

«Это чудовищная какая-то цифра (9 млрд руб.— “Ъ”), я к этому действительно не имею никакого отношения»,— заверил служитель Фемиды. При этом господин Момотов посетовал, что не смог дозвониться в Останкинский райсуд Москвы, чтобы ознакомиться с иском. «Мне говорят: "Пока мы не можем вас соединить". Наша судебная система, а мне говорят, что не можем вас соединить! Ну как так! Это удивительно»,— возмутился судья Верховного суда, пообещав дать более подробные комментарии позже.

При этом господин Момотов высказал мнение, что информация о нем появилась в СМИ не случайно. «Это сделано специально, специально выбрали время. Я примерно представляю, как все это происходило»,— сказал он, впрочем не согласившись с предположением корреспондента “Ъ”, что публикации о нем могли быть приурочены к утверждению комитетом Совфеда кандидатуры генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ. «Там была история соответствующая, я готов буду прокомментировать, но вначале хочу посмотреть иск»,— сказал ответчик, признавшись, что пребывает в шоке от того, что его «облили грязью по всей стране». «Я не согласен с этим и предоставлю доказательства, в которых говорится, что то, что изложено, не соответствует действительности»,— заверил господин Момотов.

Напомним, что ранее, в мае этого года, Генпрокуратура России закончила процесс обращения в доход государства активов Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», одного из крупных агропромышленных холдингов России. Тогда по решению Каневского райсуда Краснодарского края в собственность РФ перешли 72 объекта недвижимости, расположенные в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области, принадлежащие бизнесмену и подконтрольным ему лицам. До этого, в 2024 и 2023 годах, суды обратили в доход государства 22 компании и 15 тыс. га земли стоимостью 9 млрд руб., а также 88 предприятий.

Мария Локотецкая