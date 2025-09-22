Запасите, кто может

Госхолдинг «Россети» разместил тендеры на строительство систем накопления энергии мощностью 350 МВт, которые должны сглаживать пики потребления на энергодефицитном юге. Максимальная стоимость работ — 59 млрд руб., ввести накопители в Краснодарском крае и Крыму необходимо к ноябрю 2026 года. Крупные потребители указывают на высокую стоимость проектов. Аналитики также отмечают, что CAPEX выше мировых аналогов, но при масштабировании его можно снизить.

«Россети» объявили три тендера на строительство систем накопления энергии (СНЭ) на юге РФ совокупной мощностью 350 МВт и максимальной ценой 59 млрд руб. Заявки принимаются до 23 сентября, следует из тендерной документации.

В Карасунском округе Краснодара планируется установить СНЭ мощностью 100 МВт, начальная максимальная цена аукциона — 17,3 млрд руб. Еще 100 МВт СНЭ разместят в селе Ближнее в Крыму, стоимость работ — 17,54 млрд руб. В Елизаветинской станице Краснодара появятся еще 150 МВт накопителей, стоимость возведения — 24,274 млрд руб.

Все СНЭ, согласно условиям тендеров, должны быть построены не позднее ноября 2026 года.

О том, что правительство обсуждает возможность строительства СНЭ в Краснодарском крае и Крыму для покрытия растущего энергодефицита в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга), “Ъ” сообщал 1 июля. Тогда прорабатывалось два варианта возведения СНЭ: через проведение отборов с заключением обязательных инвестконтрактов либо путем назначения «Россетей» ответственными за их строительство. Позже правительство остановилось на втором варианте. В тендерной документации отмечается, что основанием для проектирования является инвестиционная программа «Россетей» на 2025–2030 годы.

Предполагается, что СНЭ смогут заместить какую-то часть резерва энергосистемы, одновременно сглаживая максимумы потребления, так как они включаются в работу днем, а заряжаются ночью.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что базовый сценарий реализации пилотного проекта СНЭ предполагает включение соответствующего титула в инвестиционную программу магистрального комплекса «Россетей» и финансирование за счет кредитных средств, обслуживание которых будет осуществляться в рамках тарифа Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Как утверждают источники “Ъ”, объем заложенных на строительство СНЭ тарифных средств может составить 105 млрд руб. с НДС. В Минэкономики это не прокомментировали.

В компании пояснили, что расчеты начальных максимальных цен произведены на основе анализа рынка оборудования, материалов и услуг с учетом того, что предметом закупок является реализация проектов под ключ.

Это включает поставку систем накопления, монтаж, наладку и т. д., а также проектирование и создание сетевой инфраструктуры для интеграции СНЭ в энергосистему.

Технологическим партнером проекта, как сообщалось, готовы стать структуры «Росатома». В «Росатоме» “Ъ” сообщили, что бизнес-подразделение по накопителям энергии рассматривает возможность участия в тендере. «После ввода двух строящихся гигафабрик наши производственные мощности вырастут настолько, что мы сможем удовлетворить запрос на поставку накопителей энергии со стороны регионов РФ как для развития энергетической и городской инфраструктуры, так и для электротранспорта»,— сообщили в компании.

Директор «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные предприятия) Валерий Дзюбенко подчеркивает, что альтернативные, более быстрые и не требующие капитальных затрат способы закрывать пики в энергосистеме стоят на порядок дешевле. «Это даже не "золотые", а "платиновые" батарейки — с минимальной расчетной ценой от 60 руб. за кВт•ч»,— говорит он.

Исходя из максимальной стоимости отборов в 59 млрд руб., удельный САРЕХ СНЭ составит 28,1 тыс. руб. за кВт•ч — это достаточно высокий по сравнению с мировыми практиками уровень, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Так, в Китае CAPEX составляет около 18,8 тыс. руб. за кВт•ч при сопоставимой емкости.

По словам аналитика, мировая практика показывает кратное снижение стоимости удельного САРЕХ при масштабировании. Важно понимать, на базе каких технологий — импортных или отечественных — будет реализован проект по установке СНЭ. «Если технологический партнер "Россетей" будет использовать российские технологии, то такой уровень стоимости понятен. Если же CAPEX предполагает использование импортного оборудования, то такое решение вступит в противоречие со стремлением Минэнерго оптимизировать конечные цены на электроэнергию»,— считает господин Сасим.

Татьяна Дятел