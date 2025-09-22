Ограничение срока бездействия

Россия готова еще в течение года придерживаться количественных ограничений по истекающему в начале 2026 года Договору о стратегических наступательных вооружениях, если США поступят так же и не будут подрывать стратегический баланс. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, это позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Вопрос теперь в том, согласятся ли на это предложение США.

Продлевать будем

Владимир Путин напомнил, что срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года, что, по его словам, означает «скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы». «Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”)»,— отметил он, явно отсылая к статье VI ДНЯО, согласно которой ядерные державы должны прилагать усилия для предотвращения гонки вооружений и начала разоружения.

Возложив вину за развал комплекса соглашений по контролю над вооружениями на Запад, Владимир Путин назвал «оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво».

Президент объявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

Но, как следует из его дальнейших пояснений, сделает она это, только если США возьмут на себя такие же обязательства и не будут иными способами нарушать стратегический баланс. В связи с этим российский президент дал поручение профильным ведомствам «продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу стратегических наступательных вооружений». Особое внимание президент поручил уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

«Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки,— естественно, при форматировании условий для его полноформатного возобновления и с учетом всего комплекса усилий по нормализации двусторонних отношений, устранению фундаментальных противоречий в области безопасности»,— заявил Владимир Путин.

Власти США пока не отреагировали на предложение России.

До февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену ДСНВ. Однако на фоне конфликта вокруг Украины этот диалог по инициативе США был прерван.

В июне 2023 года администрация Джо Байдена предложила России вернуться к теме контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков, но власти РФ сочли неприемлемым вычленение этих вопросов из всей суммы острых противоречий между Москвой и Вашингтоном, включая конфликт вокруг Украины.

После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа появились признаки того, что стороны могут вернуться к обсуждению тематики стратегической стабильности. Владимир Путин еще в феврале 2025 года сказал, что вопрос с ДСНВ надо решать. Дональд Трамп в июле назвал ДСНВ «не тем соглашением, окончание действия которого вы хотели бы». Эта тема обсуждалась президентами РФ и США в ходе их недавней встречи на Аляске.

На данный момент ДСНВ действует ограниченно. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в нем, объяснив свое решение двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. Приостановке участия России в договоре предшествовали атаки Украины на аэродромы базирирования стратегической авиации РФ. При этом власти России объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором. Речь идет о 700 единицах развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Кроме того, Москва обещала и далее заранее уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ, как и о крупных стратегических учениях. США, в свою очередь, заверили, что также будут придерживаться количественных потолков по договору, и изъявили готовность предоставлять России такие же уведомления о пусках и учениях.

«Трудно сказать, как США ответят»

Вопрос теперь в том, как власти США отреагируют на предложение Владимира Путина. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл в беседе с “Ъ” назвал инициативу России «положительным и долгожданным шагом». По его мнению, реализация этой идеи помогла бы РФ и США «снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не выиграет, создать дипломатические рычаги для сдерживания наращивания ядерного арсенала Китая и выиграть время для переговоров о более масштабном и долговечном договоре».

Американская Ассоциация по контролю над вооружениями, по его словам, настоятельно призывает президента Трампа ответить взаимностью и надеется, что Кремль и Белый дом немедленно поручат профильным структурам начать переговоры о договоре или серии договоров на смену ДСНВ.

При этом сторонам, как подчеркнул Дэрил Кимбалл, придется решить множество накопившихся сложных вопросов и противоречий. «Для расширения усилий по разоружению Путин и Трамп могли бы призвать Китай, Францию и Великобританию отчитаться о своих ядерных вооружениях и заморозить свои ядерные арсеналы при условии, что Россия и Штаты будут продвигаться к более глубоким проверяемым сокращениям своих гораздо больших арсеналов»,— добавил он.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Сэмьюэл Чарап в беседе с “Ъ” сказал, что предсказать реакцию Белого дома на предложение Кремля сложно. «Мы знаем, что Трамп лично заинтересован в контроле над вооружениями, но мы не видели, чтобы его администрация обозначила какую-либо политику в этой области. Первый высокопоставленный чиновник, ответственный за контроль над вооружениями, был утвержден только на прошлой неделе (замгоссекретаря США Томас Динанно.— “Ъ”). Поэтому трудно сказать, как США ответят»,— отметил эксперт. По его оценке, у сторон сейчас «нет явной и срочной необходимости превышать лимиты ДСНВ», а значит, продление потолков договора на год было бы не прорывом, а продолжением существующего положения вещей. «Настоящий вопрос в том, как скоро могут начаться переговоры о договоре, который придет на смену ДСНВ»,— заявил он.

Российские эксперты также по-разному оценивают шансы на то, что власти США согласятся на российское предложение.

Председатель совета ПИР-Центра, профессор НИУ ВШЭ генерал-лейтенант запаса ВС РФ Евгений Бужинский в беседе с “Ъ” предположил, что США сейчас должны быть заинтересованы в предотвращении гонки стратегических вооружений с Россией, в том числе потому, что они отстают от нее в плане модернизации своего ядерного арсенала. Кроме того, по его словам, в свой первый президентский срок Дональд Трамп окружил себя людьми, крайне скептически относящимися к контролю над вооружениями, такими как его экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон и бывший спецпосланник Маршал Биллингсли. «В администрации Трампа 2.0 мы таких личностей пока не видим, что также дает повод надеяться, что российское предложение там будет воспринято позитивно»,— сказал эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович в беседе с “Ъ” отметил, что «реакция США может быть самой разнообразной, вплоть до полного игнорирования». «В пользу их возможной поддержки российской инициативы могут сыграть проблемы с перевооружением ядерной триады США»,— допустил и он.

В то же время эксперт выделил ряд факторов, которые могут негативно сказаться на принятии США предложения России. Во-первых, это их планы по развертыванию в космосе перехватчиков ПРО в рамках запущенной Дональдом Трампом программы «Золотой купол», а также вывод ими на орбиту иных космических вооружений. Во-вторых, негативную роль может сыграть одержимость США, в том числе лично Дональда Трампа, идеей о необходимости подключения Китая к любым дальнейшим мерам по контролю над ядерными вооружениями. После недавнего военного парада, на котором власти КНР продемонстрировали свои последние достижения в этой сфере, в Вашингтоне резко активизировались разговоры о стремительно растущем ядерном арсенале Китая, представляющем, как убеждены большинство комментаторов, существенную угрозу для национальных интересов США.

Елена Черненко