К Тимуру Иванову возникли новые допросы

Как стало известно “Ъ”, бывший замминистра обороны Тимур Иванов может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о хищении средств военного ведомства на сумму более 9 млрд руб., в рамках которого ранее была арестована первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова. Последняя, по сведениям “Ъ”, вместе с двумя другими фигурантами уже заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и дает показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, помимо арестованной в июле нынешнего года Юлии Мерваезовой, фигурантами расследования являются руководитель «Главного военно-строительного управления №8» (ГВСУ №8) Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны Евгений Горбачев, руководитель Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Белков и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников. Следственный департамент МВД обвиняет их в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В уголовном деле, по сведениям “Ъ”, речь идет о хищении свыше 9 млрд руб. бюджетных средств при выполнении работ по госконтрактам, заключенным в 2020–2021 годах и связанным со строительством ряда объектов для военных городков в Хакасии, Мурманской области, Тыве, а также для Иркутского военного суворовского училища и объектов для военных частей РВСН в поселке Пашино в Новосибирской области.

В частности, претензии к господину Выгулярному, по данным СМИ, касаются как раз выполнения контрактов в Новосибирской области, работы по которым в 2020 году должна была осуществлять созданная им компания «Сибирьпромгрупп». Общая стоимость заключенных контрактов составила 3 млрд руб. Однако работы выполнены не были, а сделки на строительство и более 2 млрд руб. глава ГВСУ №8 передал ООО «Крастим», где работал его бывший коллега из «Сибирьпромгрупп».

Занимавшего в 2016–2024 годы пост замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего по роду службы в военном ведомстве строительство, уже допросили в рамках расследования. Пока он фигурирует в деле лишь как свидетель, однако не исключено, что в будущем его процессуальный статус может измениться.

Интересно, что помимо госпожи Мерваезовой досудебные соглашения о сотрудничестве по данному делу с прокуратурой уже заключили как минимум два фигуранта: Евгений Горбачев и Андрей Белков. Первый уже был осужден в октябре 2024 года Савеловским райсудом Москвы к пяти с половиной годам колонии за причастность к хищению путем мошенничества (ст. 159 УК) в 2015–2016 годах 360 млн руб. при строительстве в Арктике радиолокационных станций и пунктов наведения авиации. Проходивший вместе с ним по делу Виталий Прудников подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, расследование в отношении него по этому делу приостановили. Однако, как стало известно “Ъ”, недавно он был задержан и доставлен в столицу, где 19 августа Мещанский райсуд Москвы санкционировал его арест уже по новому делу — о хищении 9 млрд бюджетных средств.

В то же время Андрея Белкова сейчас судят за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 285.4. УК РФ) в Замоскворецком райсуде Москвы. Его обвиняют в закупке томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте Москвы по завышенной почти на 50 млн руб. цене. По этому делу в декабре 2024 года уже была осуждена на четыре года лишения свободы условно признавшая вину и заключившая с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве гендиректор компании «СтройХимПроект» Елена Ляхович. Сам господин Белков вину отрицает.

При этом подсудимый Белков также проходит свидетелем обвинения по второму делу Тимура Иванова. В период, когда последний занимал должность замминистра обороны и курировал вопросы строительства, господин Белков не только был руководителем ГВСУ, но и также занимал должность директора публично-правовой компании «Военно-строительная компания».

Адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что его подзащитного допрашивали по делу госпожи Мерваезовой и других, однако заявил, что ему ничего не известно о каких-либо новых подозрениях в адрес его подзащитного.

«Сейчас разными ведомствами расследуются десятки околооборонных уголовных дел. В каждом втором таком деле проводится “конкурс досудебщиков”, когда кто угодно может сказать что угодно о ком угодно»,— отметил господин Мусаев.

По мнению адвоката, известность Тимура Иванова делает его фигурой «весьма привлекательной для любой клеветы», однако «законных оснований» для его нового уголовного преследования адвокат не видит.

Тимур Иванов уже имеет 13-летний срок за растрату (ст. 160 УК) на сумму более 4 млрд руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц». В настоящее время экс-чиновник знакомится с 300 томами своего второго уголовного дела. В рамках расследования ему инкриминируют три эпизода получения взяток на сумму более 1,4 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также незаконное хранение и переделку оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ).

В частности, СКР утверждает, что соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин строил и реставрировал принадлежащие господину Иванову объекты недвижимости в обмен на многомиллиардные контракты с Минобороны. Сам господин Иванов вину отрицает. Вместе с тем проходящие с ним по делу Александр Фомин и доверенное лицо господина Иванова, бизнесмен Сергей Бородин вину признали. Последний даже заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Мария Локотецкая