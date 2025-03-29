Переговоры в Эр-Рияде, арест Вадима Мошковича и ротация губернаторов

По букве закона

Президент РФ подписал указ, разрешающий иностранным покупателям оплачивать газ не только в Газпромбанке, но и в других российских банках до 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После вступления в силу нового федерального закона о местном самоуправлении мэры всех региональных столиц РФ будут отбираться напрямую руководителями субъектов.

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве.

СКР возбудил дело о теракте и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой.

Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова об УДО.

В Орловской области школьницам будут выплачивать по 100 тыс. руб. при беременности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков.

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Причиной молдавская прокуратура назвала запрет на выезд из страны.

Англия впервые оштрафовала свою юридическую фирму за нарушение санкций против РФ.

Цитаты недели

«Везде говорят “вылетит слово — не поймаешь”, а у нас догонят, поймают и посадят» (президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству).

«Пока мы, по сути дела, доктринально являемся врагом, о какой стабильности можно вести речь?» (глава МИД РФ Сергей Лавров о диалоге с США по стратегической стабильности).

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины» (первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов о переговорах в Эр-Рияде).

«Не время отменять санкции» (президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлениями об украинском конфликте на саммите в Париже).

«Майк Уолц усвоил урок, и он хороший человек» (президент США Дональд Трамп о скандале с утечкой данных об ударах по Йемену).

Цифры недели

Золотовалютные резервы РФ достигли максимума с февраля 2022 года — $650,4 млрд.

В 2024 году на российском рынке слияний и поглощений зафиксировано 383 сделки — минимум за 11 лет.

В 2024 году российское гражданство получили 209 тыс. человек, это минимальный показатель за последние пять лет.

Отгрузка энергетического угля из РФ в Китай морем за две декады марта снизилась на 49% в годовом сравнении.

Чистая прибыль холдинга РЖД в 2024 году составила 50,7 млрд руб.

20 российских вузов получат 4,1 млрд руб. на развитие передовых инженерных школ.

За год в России на 18,5% вырос спрос на мясные консервы.

Диапазон дисконтов на новые китайские автомобили варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям.

ВЦИОМ: почти 40% опрошенных россиян признались в измене своему партнеру.

Фильм «Мастер и Маргарита» получил семь премий «Ника», включая главный приз.

В 2024 году бонусы в банках США показали рекордный рост за всю историю — на 32%, средний бонус составил $244,7 тыс.

Дональд Трамп: США введут пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом.

В Мьянме произошло два землетрясения магнитудой от 7,9 до 6,4. Погибло около 150 человек.

Отставки и назначения

Оренбургский губернатор Денис Паслер возглавил Свердловскую область, его место занял председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков назначен на пост заместителя главнокомандующего ВМФ России.

Арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу отстранили от исполнения обязанностей.

Инициативы недели

Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы.

США представили промежуточную инициативу, направленную на разрядку напряженной ситуации вокруг сектора Газа.

Минздрав РФ собирается изменить условия предоставления специализированной медицинской помощи для повышения «эффективности маршрутизации пациентов».

Производители электроники в РФ предложили субсидировать продажу российской электроники в коммерческом секторе с помощью льготного кредитования.

Бывший глава НКК и компании «Аквариус» Александр Калинин планирует создать мобильную и десктопную операционную систему на базе компаний «СМИ Холдинг» и CommuniGate Pro.

Итальянский производитель бытовых электрических приборов Ariston объявил о возвращении в Россию. LG и Samsung заявили о возможном возвращении на рынок России.

Сделки недели

ЛУКОЙЛ договорился о привлечении до 20 млрд юаней у дочернего общества под 3,1% годовых.

ВЭБ.РФ может инвестировать в строительство двух отелей на территории бывшего Байкальского ЦБК в Иркутской области, стоимостью 8 млрд руб.