Россияне садятся на измену

Почти 40% опрошенных ВЦИОМом признались в измене своему партнеру. 42% заявили, что сами столкнулись с супружеской неверностью. Выросла доля граждан, считающих, что измены в обществе участились. Главные причины неверности, по мнению респондентов, это сексуальная и эмоциональная неудовлетворенность. При этом тех, кто считает неверность поводом для развода, меньше, чем тех, кто расторг бы брак из-за бедности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ВЦИОМ представил результаты исследования о супружеской неверности и о том, как россияне в целом относятся к изменам. Во всероссийском телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

Три четверти респондентов считают, что в их окружении случаются измены, причем 26% называют это явление «довольно распространенным».

Измены случаются все чаще: если в 2007 и 2023 годах о них говорили 55–60% опрошенных, то в 2025 году уже 74%.

Одновременно с 32% в 2023 году до 13% в 2025 году сократилось число тех, кто считает супружескую неверность редким явлением или вовсе не сталкивается с ней.

41% респондентов утверждает, что среди их знакомых есть женщины, состоящие в связи с женатыми мужчинами; 35% говорят о мужчинах, имеющих отношения с замужними женщинами.

42% рассказали, что им когда-либо изменяли, а 37% признались, что сами не хранили верность своему партнеру.

ВЦИОМ также спросил граждан, кто, по их мнению, чаще изменяет — мужчины или женщины.

33% полагают, что мужчины неверны своим партнершам чаще, 4% отдали голос в пользу женщин.

55% уверены, что одинаково ненадежны и те и другие.

Примечательно, что мужскую неверность в браке считают нормой больше опрошенных, чем женскую (9% против 4%). Главные причины измен, по версии ВЦИОМ, это сексуальная и эмоциональная неудовлетворенность, проблемы коммуникации и дистанция между партнерами (см. инфографику). У участников опроса также спросили, что чаще всего вынуждает людей развестись. Измена одного из супругов на два процентных пункта уступила ответу «бедность, отсутствие работы, невозможность кормить семью» (33% против 35%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Результатам опроса можно верить с поправкой на то, что это срез общественных представлений об изменах, а не фиксация фактического положения дел, указывает психолог, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов, преподавательница «Психодемии» Ирина Знаменская. При этом она говорит о поколенческой разнице в понимании измен: современные молодые люди больше рефлексируют на тему отношений и, возможно, лучше понимают себя и причины желания изменить. Среди них более распространена парная психотерапия, что способствует профилактике измен и болезненных разводов.

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина добавляет, что за последние 25 лет у людей, которые по каким-то причинам недовольны ситуацией в браке, появилось больше коммуникативных каналов, варианта удовлетворения интимных потребностей, поэтому и признаваться в изменах — процесс субъективный, так как у каждого представление о том, что такое измена, свое.

По мнению Ирины Знаменской, сложно поверить и оценкам ВЦИОМа о том, что мужчины изменяют чаще, чем женщины, поскольку это в первую очередь «общественные представления, культура и мораль, а не фактические объективные измерения».

Комментируя причины измен, Олеся Толстухина отмечает, что у каждого человека свои индивидуальные ожидания, связанные с браком. «Как мужчины, так и женщины, в зависимости от темперамента, могут желать частого секса в паре. Это скорее индивидуальная особенность, чем гендерная,— объясняет она.— Но есть и наиболее часто встречающиеся стереотипы: женщины чаще недовольны материальным положением семьи и могут этим оправдывать поиск альтернатив. Мужчины — отсутствием внимания и заботы, гибкости, деликатности и уважения со стороны жены, и это может толкать к поиску принятия на стороне. Если в паре это совпало, то возникает кризис отношений». Женщинам и мужчинам может быть нужно одно и то же от отношений, добавляет Ирина Знаменская: быстрая интимная близость без дальнейших обязательств, глубокое чувство, желание дарить и принимать заботу, совместный быт и планы на будущее, родительство. «Но ищем мы все это по-разному,— заключает она,— и это особенности нашей культуры и нашего времени».

Наталья Костарнова