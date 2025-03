Сделки закрыты

Российский рынок слияний и поглощений (M&A) по итогам 2024 года показал худший результат по числу сделок с 2013 года, следует из полученных “Ъ” данных консалтинговой компании Kept. Главная причина — сокращение числа сделок по выходу иностранцев из российских активов вдвое по сравнению с 2023-м и втрое с 2022 годом. На минимуме были входящие и исходящие иностранные инвестиции: всего зафиксировано 11 сделок инвесторов из РФ за рубежом и три сделки иностранных компаний, покупавших российские активы. На внутреннем рынке M&A активность была ограничена высокой стоимостью финансирования и большой разницей в оценках активов от покупателей и продавцов. Аналитики объяснили это перегревом российской экономики и жесткой политикой ЦБ.

В 2024 году на российском рынке слияний и поглощений было зафиксировано 383 сделки — на 12% меньше показателей 2023 года, подсчитали аналитики Kept. Это минимум с 2013 года. Главная причина сокращения рынка M&A — снижение числа выходов иностранных компаний из российского бизнеса, поддержавших активность на рынке M&A в 2022–2023 годах. Если в 2022-м они составляли 30% от общего числа сделок, то в 2024-м — всего 16%.

Снижение интенсивности ухода иностранцев связано с тем, что большинство компаний, желавших покинуть российский рынок, сделали это ранее. Всего в 2024 году было проведено 59 связанных с уходом иностранцев сделок на сумму $4,4 млрд. Это почти вдвое меньше, чем было годом ранее — 113 сделок на $9,7 млрд, и примерно втрое ниже уровня 2022 года (203 сделки на $11,9 млрд).

Ранее в Kept сообщали, что на конец 2023 года почти две трети иностранных компаний, присутствовавших в РФ, решили выйти из российских активов или вынужденно утратили контроль из-за их конфискации. Бенефициарами ухода иностранцев стали стратегические инвесторы и локальные бизнес-партнеры (см. “Ъ” от 28 июня 2024 года). Еще одна причина замедления темпа ухода иностранцев — ужесточение требований к сделкам по выходу из российских активов за счет повышения дисконта по сделке и взноса в бюджет суммарно до 95% от рыночной стоимости актива (см. “Ъ” от 12 октября 2024 года).

Сумма всех сделок на рынке M&A при снижении их общего количества выросла на 8% — до $42,2 млрд. Рост обеспечили три крупные сделки стоимостью свыше $3 млрд: покупка российского бизнеса «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V. за $5,2 млрд, приобретение «Полиметалла» у Polymetal International за $3,7 млрд и продажа контроля в холдинге Acronis с российскими бенефициарами шведскому фонду под управлением EQT Partners за $4 млрд. За исключением самых крупных (свыше $3 млрд), средний чек сделки M&A в 2024 году, впрочем, снизился — на 17% к 2023 году, до $167 млн. Причиной этого в Kept называют существенные расхождения в оценках цены активов у продавцов и покупателей при высокой стоимости заемного финансирования из-за роста ключевой ставки ЦБ.

Количество трансграничных сделок в 2024 году, по данным Kept, упало до минимума последних лет. Российские инвесторы совершили 11 международных сделок (в 2023 году — 12, в 2022-м — 20). Самыми крупными стали покупка «СИБУР Холдингом» 40-процентной доли в Kazakhstan Petrochemical Industries Inc у фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» ($180 млн), покупка основанной Олегом Дерипаской UC Rusal 30% акций китайской Hebei Wenfeng New Materials, владеющей глиноземным заводом ($265 млн), и покупка «Татнефтью» 50% акций Karaton Operating Ltd. у «КазМунайГаза» ($18 млн).

Иностранные инвесторы совершили три сделки на российском рынке — это в том числе уже упомянутая продажа шведскому фонду контрольного пакета акций в холдинге Acronis. Еще две сделки совершили дружественные инвесторы: речь о покупке оманской госкомпанией Maaden International Investment 23,9% в золотодобывающей компании Polymetal International plc у ICT Holding Александра Несиса ($545 млн) и о приобретении казахстанской инвесткомпанией AQNIET 26,19% акций крупного железнодорожного перевозчика Globaltrans ($366 млн).

Что касается активности на внутреннем рынке, то в 2024-м она сохранилась на уровне предыдущего года. Интерес к активам по сниженной стоимости по-прежнему проявляют стратегические инвесторы: они составляют 74% покупателей при внутренних сделках. Больше всего сделок было сконцентрировано в телекоме — 84, на $12,1 млрд (в том числе четыре сделки по выходу зарубежных компаний из российского бизнеса). Крупнейшая — это продажа шведским видеоигровым холдингом Embracer Group российских активов студии Saber Interactive за $247 млн менеджменту компании.

Еще один крупный сектор — недвижимость. Количество сделок в нем, впрочем, сократилось на фоне роста ипотечных ставок: 57 сделок на $8 млрд (в том числе семь по выходу иностранцев). Среди них — продажа американским фондом Hines Russia & Poland Fund и чешской компанией PPF Real Estatе бизнес-центра «Метрополис» инвестхолдингу «Кама капитал» за $360 млн. Тройку лидеров по количеству сделок замыкает потребительский сектор — 39 сделок на $2,8 млрд (в том числе три по продаже иностранных активов). Среди них — продажа активов Danone и Carlsberg после передачи их в доверительное управление Росимуществу по указу президента.

Диана Галиева