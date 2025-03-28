Землетрясение в Мьянме и Таиланде. Главное
Землетрясение в Мьянме и Таиланде: рухнул небоскреб, мост, остановлены аэропорты
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Китайские и американские сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Сильнее всего пострадали Мьянма и Таиланд. Что известно о катастрофе — в подборке «Ъ».
- 28 марта в Мьянме произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Первый магнитудой 7,9 (по другим данным — 7,7), второй — 6,4.
- Эпицентром стала Мьянма. Землетрясение также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
- Сильнее всего пострадали столица Таиланда Бангкок и города Мьянмы Сагайн и Мандалай, который является крупным логистическим, деловым, культурным и религиозным центром страны.
- В Сагайне рухнул пролетный мост через реку Иравади. Исторический дворец Мандалай, построенный в середине 19 века и расположенный в одноименном городе, частично разрушен.
- Пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме, сообщает Eleven Media Group.
- Гостиница Aung Pan в штате Южный Шан в Мьянме рухнула, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, сообщает бирманский портал DVB.
- В Бангкоке рухнул строившийся небоскреб. Один человек погиб, один пропал без вести, 50 получили ранения.
- Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават провела экстренное совещание и объявила режим ЧП. В Мьянме ЧП объявлено в пострадавших от землетрясения регионах.
- В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания, прекратило работать метро.
- В Таиланде приостановили торги на фондовой бирже.
- Аэропорты в регионе приостанавливали работу. Сейчас аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке работает в обычном режиме.
- В Бангкоке, по предварительным данным АТОР, может находиться до 2 тыс. туристов из России. Пока сведений о пострадавших россиянах не поступало.