Землетрясение в Мьянме и Таиланде. Главное

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Китайские и американские сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Сильнее всего пострадали Мьянма и Таиланд. Что известно о катастрофе — в подборке «Ъ».

28 марта в Мьянме произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Первый магнитудой 7,9 (по другим данным — 7,7), второй — 6,4.

Эпицентром стала Мьянма. Землетрясение также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Сильнее всего пострадали столица Таиланда Бангкок и города Мьянмы Сагайн и Мандалай, который является крупным логистическим, деловым, культурным и религиозным центром страны.

В Сагайне рухнул пролетный мост через реку Иравади. Исторический дворец Мандалай, построенный в середине 19 века и расположенный в одноименном городе, частично разрушен.

Пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме, сообщает Eleven Media Group.

Гостиница Aung Pan в штате Южный Шан в Мьянме рухнула, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, сообщает бирманский портал DVB.

В Бангкоке рухнул строившийся небоскреб. Один человек погиб, один пропал без вести, 50 получили ранения.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават провела экстренное совещание и объявила режим ЧП. В Мьянме ЧП объявлено в пострадавших от землетрясения регионах.

В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания, прекратило работать метро.

В Таиланде приостановили торги на фондовой бирже.

Аэропорты в регионе приостанавливали работу. Сейчас аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке работает в обычном режиме.

В Бангкоке, по предварительным данным АТОР, может находиться до 2 тыс. туристов из России. Пока сведений о пострадавших россиянах не поступало.