Техническому образованию добавили денег

Как стало известно “Ъ”, двадцать российских вузов получат 4,1 млрд руб. на развитие передовых инженерных школ. В рамках этого проекта университеты совместно с бизнесом создают у себя площадки для совместного обучения студентов и разработок, которые можно применять в производстве. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на базе таких школ будут готовить инженеров и ученых для «технологических изменений в будущем России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Минобрнауки подвели итоги грантового конкурса и распределили финансирование на 2025 год между вузами—участниками проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Двадцать вузов получат в общей сложности федеральное финансирование в размере 4,1 млрд руб. В марте 2025 года совет проекта заслушал годовые отчеты участников второй волны. Участников оценивали эксперты, совет также сравнивал результаты мониторинга достижения значений показателей ПИШ и презентации университетов с участием компаний-партнеров. В результате пять вузов получат по 311,8 млн руб., десять вузов — по 210,1 млн руб. и еще пять вузов — по 88,1 млн руб. (список вузов опубликован на сайте “Ъ”).

ПИШ направлены на подготовку специалистов для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт. Отобранные по конкурсу вузы совместно с компаниями из реального сектора создают в вузах площадки для совместных разработок и обучения студентов. Каждая ПИШ работает по научно-технологическим направлениям, которые соответствуют профилю компаний-партнеров. Школы финансируют за счет федеральных грантов, но на условиях софинансирования от бизнеса. Для студентов организуют стажировки и практики на предприятиях, к преподаванию привлекают сотрудников компаний, а также повышают квалификацию преподавателей вуза на производстве. Участвовать в деятельности ПИШ, подключаясь к инженерным проектам, могут и школьники. По данным Минобрнауки, в 2024 году в ПИШ обучались более 6 тыс. студентов. Еще 13,5 тыс. инженеров прошли в ПИШ программы повышения квалификации, а более 1,5 тыс. обучающихся — практики и стажировки.

Напомним, о запуске проекта сообщили в октябре 2021 года, когда правительство утвердило список из 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Правила конкурсного отбора в проект опубликовали в апреле 2022 года — и в июне объявили 30 победителей. Сейчас, согласно правилам программы, ПИШ в этих вузах полностью финансируются за счет индустриальных партнеров. К ним среди прочего относится «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», СИБУР и «Газпром нефть».

В декабре 2023 года было объявлено о 20 участниках проекта второй волны — именно между ними сейчас было распределено федеральное финансирование.

Всего сейчас действует 50 ПИШ в 23 регионах. К 2030 году по поручению президента количество ПИШ должно удвоиться. Объем софинансирования ПИШ со стороны партнеров за все время их существования составил 42 млрд руб.— на 12 млрд больше, чем выделено из федерального бюджета.

«Для ответа на вызовы времени и технологические изменения в будущем России особенно необходимы инженеры, изобретатели, ученые. На это нацелили уже 50 передовых инженерных школ. В их работу вовлечены 250 наших высокотехнологичных, лучших, если хотите, компаний страны»,— отметил премьер-министр Михаил Мишустин 26 марта в ходе отчета о работе правительства перед Госдумой.

«Бизнес понимает, что без решения инженерных задач невозможно внедрять новые технологии и модернизировать производство»,— отмечает гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион. Вовлечение индустриальных партнеров в постановку практических задач во время обучения — «оптимальный вариант для взращивания квалифицированных инженерных кадров»,— считает он. «Сотрудничество с вузами в рамках ПИШ в ближней перспективе даст бизнесу возможность привлечь молодых специалистов со свежим взглядом на решение сложных задач и получать талантливые кадры»,— уверена руководитель Академии кибербезопасности компании Innostage Евгения Кузьмина. По ее мнению, так бизнес сможет не только развивать инженерные компетенции под собственные нужды, но и формировать высокотехнологичный кадровый потенциал рынка в целом.

Полина Ячменникова