В Орловской области школьницам выплатят 100 тыс. рублей за беременность и роды

В Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тыс. руб. распространят на школьниц, вставшим на учет по беременности. Соответствующий указ 20 марта подписал губернатора региона Андрей Клычков, документ опубликован на сайте правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Изначально эти выплаты полагались только беременным студенткам, решение было принято в декабре 2024 года. В региональном департаменте социальной защиты уверяли, что эта мера направлена на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и «обеспечение достойного качества жизни семей региона».

В конце прошло года правительство Воронежской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости, которая также предполагает выплату 100 тыс. руб. беременным, обучающимся по очной форме в местном образовательном учреждении. Аналогичный шаг рассматривают власти Тамбовской области. В Нижегородской области беременные студентки, обучающиеся по очной форме, могут получить 100 тыс. руб., если их срок беременности не менее 12 недель.

По данным Росстата, в 2024 году естественная убыль населения России составила 596,2 тыс. человек. По сравнению с итогом 2023 года показатель увеличился на 20,4% (с 495,3 тыс.). Это произошло из-за того, что количество рождений в РФ снизилось, а смертей при этом — выросло.

О демографической политике властей — в материале «Ъ» «Борьба с абортами принесла плоды».