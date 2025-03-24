Право, Британия

Английскую юрфирму Herbert Smith Freehills обязали заплатить £465 тыс. за перевод £3,9 млн на счета подсанкционных российских банков и их дочерних структур. В компании признали вину, сославшись на ошибку. Эксперты говорят, что это первый случай, когда британский регулятор оштрафовал юрфирму за нарушение антироссийских санкций. Судя по заявлениям финансовых властей Великобритании, это лишь начало масштабной кампании по выявлению нарушителей санкционного режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контроль за соблюдением санкций Англия осуществляет в своих лучших традициях

Фото: Toby Melville / Reuters Контроль за соблюдением санкций Англия осуществляет в своих лучших традициях

Фото: Toby Melville / Reuters

Международная юридическая фирма Herbert Smith Freehills (HSF, штаб-квартира в Лондоне) была оштрафована на £465 тыс. за нарушение санкций Великобритании в отношении РФ. Об этом в марте сообщил английский Минфин, ссылаясь на выплаты, произведенные HSF, на общую сумму £3,932 млн российским организациям, находящимся в санкционном списке. Британское управление по контролю за применением санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) установило, что московский офис HSF, начавший работу в 1999 году и закрывшийся в мае 2022 года, перед закрытием осуществил эти платежи в пользу юрлиц, чьи активы были заморожены по решению британских властей.

О решении закрыть московский офис юрфирма объявила в марте 2022 года в связи с началом российско-украинского конфликта.

По данным британского финансового регулятора, в ходе сворачивания деятельности были допущены нарушения. Из документов OFSI следует, что в мае 2022 года московский офис оплатил £39,71 комиссии Сбербанку (уже находился под санкциями). Еще около £13 тыс. было перечислено на счет сотрудников в Сбербанке при сокращении штата. Также HSF Moscow, зная о санкциях против Совкомбанка, перевела £3,9 тыс. его дочернему «Совкомбанк Лайф» в качестве выплат по полисам страхования жизни сотрудников, говорится в сообщении OFSI. Самым значительным нарушением стал перевод £3,915 млн на счет местной фирмы в подсанкционном Альфа-банке в рамках соглашения по аренде. Эта ситуация была быстро исправлена, и денежные средства перенаправлены в Райффайзенбанк, но OFSI не сочло это смягчающим обстоятельством.

По мнению британского регулятора, произошедшие нарушения обусловлены недостаточной проверкой соблюдения санкционного режима со стороны юрфирмы и ошибками ее сотрудников, несмотря на их обучение.Также OFSI связывает нарушения с поспешным закрытием офиса в Москве, не позволившим должным образом учесть новые ограничения против российских банков.

За добровольное раскрытие лондонским HSF информации о нарушениях OFSI вдвое снизило штраф — с £930 тыс. до £465 тыс., отметив, что наказание оправдано общественными интересами и способствует соблюдению санкционного режима.

В заявлении HSF от 20 марта говорится, что платежи в адрес российских подсанкционных юрлиц были осуществлены по ошибке: свою роль якобы сыграл человеческий фактор. Компания выразила разочарование в связи со штрафом, подчеркнув, что сама выявила ошибку и активно сотрудничала с OFSI в процессе расследования.

Первая британская

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев и старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова отмечают, что дело с HSF является первым, когда британский регулятор оштрафовал английскую юрфирму за нарушение антироссийских санкций. По их словам, наказание иностранных юридических консультантов за платежи подсанкционным лицам пока что довольно редки.

Гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев рассказывает о двух похожих случаях в США. В 2022 году в отношении американо-британской юрфирмы Hogan Lovells была проведена проверка на предмет нарушения санкций против РФ, но штрафов не последовало. В 2023 году американскую юрфирму BakerMcKenzie оштрафовали на $1,5 млн за «непреднамеренные платежи в пользу подсанкционных российских клиентов», указывает господин Мирзоев. По его мнению, эти ситуации показывают, что даже крупные международные юрфирмы могут совершать ошибки в соблюдении санкционного режима.

Эмма Рейнолдс, министр финансов Великобритании, 21 марта: Великобритания заморозила российские активы на сумму 25 млрд фунтов стерлингов.

В Великобритании до этого был известен лишь один случай выявления нарушения в виде перевода средств лицу, находящемуся под британскими санкциями, но нарушителем не являлась юрфирма. В августе 2024 года £15 тыс. штрафа получила компания Integral Concierge Services Ltd, предоставлявшая услуги по управлению недвижимым имуществом физлицу, которое находилось в санкционном списке. В британском Минфине тогда заявили, что Integral Concierge Services в 2022–2023 годах «провела или получила 26 платежей», несмотря на то что «знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции». Компания не стала оспаривать штраф и выплатила его в полном объеме.

Человеческий фактор, юридические последствия

К ссылке HSF на человеческий фактор эксперты относятся по-разному. Андрей Гусев считает, что нарушения HSF возникли неумышленно из-за сбоев и спешки при закрытии московского офиса.

Юрий Мирзоев полагает, что такое объяснение может быть обоснованным, учитывая «сложность санкционных режимов и большое количество трансакций», обрабатываемых крупными юрфирмами. «В принципе под человеческую ошибку можно подвести любое непреднамеренное нарушение санкций»,— говорит он.

Вместе с тем платеж в Альфа-банк, несмотря на инструкции избегать операций с ним, свидетельствует, по мнению господина Гусева, «о более серьезных недостатках в системе внутреннего контроля».

Вероника Сиверова считает, что стратегия защиты HSF «заключалась в перенесении всей вины на финансовых менеджеров и руководителей московского офиса за халатность в соблюдении санкционных комплаенс-требований». По ее мнению, выплаты сокращаемым сотрудникам в Сбербанк были сделаны осознанно, во избежание нарушений договора и трудового законодательства РФ, которые могли замедлить закрытие офиса. Юрий Мирзоев и Андрей Гусев полагают, что ссылки на человеческую ошибку вряд ли являются достаточным оправданием, а смягчение наказания, скорее, связано с сотрудничеством с OFSI. В дальнейшем, добавляет Вероника Сиверова, HSF может обжаловать штраф в специальный судебный орган — Высший трибунал. Но юристы считают маловероятной полную отмену штрафа.

Наложение крупного штрафа на HSF, по мнению Вероники Сиверовой, «явно показательное наказание, направленное на предотвращение нарушений со стороны других международных юрфирм». В пресс-релизе OFSI от 20 марта подчеркивается приоритет преследования и наказания санкционных нарушителей, в том числе через «вынесение предупреждений» и наложение «денежных штрафов». Юристы тоже отмечают активизацию работы британского регулятора в этом направлении. Наказание HSF и Integral Concierge — лишь первые случаи, уверена госпожа Сиверова, и в будущем можно ожидать других громких дел.

Диана Лисунова, Анна Занина