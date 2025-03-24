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Коммерсантъ FM
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Встал на путь невождения

Удовлетворено ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова из колонии в Белгородской области. Прошение актера, отбывающего с конца 2020 года 7,5-летний срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, поддержали и администрация исправительного учреждения, и прокуратура. Сам актер заверил суд, что исключил алкоголь из своей жизни и больше не сядет за руль. По словам адвоката, после освобождения Ефремов займется лечением серьезной болезни легких.

Михаил Ефремов в 2020 году

Михаил Ефремов в 2020 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Михаил Ефремов в 2020 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Утром 24 марта Алексеевский райсуд Белгородской области приступил к рассмотрению ходатайства об УДО актера Михаила Ефремова, отбывающего срок в местной колонии №4. Артист находится под стражей с сентября 2020 года, когда Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил восемь лет лишения свободы.

В апелляции срок был сокращен до 7,5 года. Через месяц после вступления приговора в силу господина Ефремова этапировали в белгородскую колонию.

Защита просила рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, поскольку будут оглашаться данные о болезнях актера, однако суд оставил процесс открытым. Артист участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. Он снова принес соболезнования родственникам погибшего курьера Сергея Захарова, в чей фургон он врезался, выехав пьяным на встречную полосу в центре Москвы летом 2020 года.

Михаил Ефремов сказал, что раскаивается в своем поступке, погасил долги по всем искам, а за прошедшие годы не было ни дня, когда он не думал бы о своем грехе: «Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному, заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни. Здесь, в колонии, у меня произошла переоценка ценностей. Я встал с головы на ноги, и черное для меня никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану». Также он пообещал не садиться за руль. По приговору суда артист лишен прав на три года.

Чем известен Михаил Ефремов

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По словам Михаила Ефремова, он нуждается в лечении, тоскует по профессии и верит, что сможет принести пользу обществу своим ремеслом. В колонии он вместе с заключенными срежиссировал несколько коротких фильмов. Один из них занял призовое место на всероссийском конкурсе среди осужденных, посвященном 200-летию Федора Достоевского. В финале своего выступления актер пообещал, что больше не причинит никому вреда и не будет нарушать закон.

Ходатайство об УДО Михаила Ефремова поддержали все участники процесса. Его адвокат Юрий Падалко заявил, что из-за хронической обструктивной болезни легких его доверителю необходимо лечение в специализированной клинике, которой нет в системе ФСИН.

Администрация колонии дала осужденному положительную характеристику, отметив, что он участвовал в культурно-просветительских мероприятиях и уборке территории, а также освоил несколько профессий.

В ходе процесса были оглашены материалы, согласно которым актер в колонии воспользовался смартфоном, за что провел пять суток в штрафном изоляторе. В данный момент непогашенных взысканий у него нет. Представитель прокуратуры также поддержал ходатайство Михаила Ефремова, отметив, что цель наказания достигнута.

В ходе заседания не исследовалось мнение потерпевшей стороны о досрочном освобождении Ефремова. «Потерпевшие не приехали для участия, хотя были уведомлены судом. Информации о каких-либо устных или письменных возражениях от них ни у меня, ни у суда нет»,— пояснил “Ъ” Юрий Падалко. Он назвал решение суда законным и обоснованным, подчеркнув, что суд учел «все, что только можно учесть». Представители самих потерпевших сообщили “Ъ”, что не будут обжаловать освобождение господина Ефремова.

Решение об УДО Михаила Ефремова вступит в силу через 15 суток, после чего он покинет колонию. По словам адвоката, в дальнейшем он будет ежемесячно отмечаться в органах ФСИН по месту жительства в Москве.

Сергей Толмачев, Воронеж

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Авария с участием актера Михаила Ефремова

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