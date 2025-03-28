Путин разрешил иностранцам платить за газ до 1 июля не только через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным покупателям оплачивать газ не только в Газпромбанке, но и в других российских банках до 1 июля. Отсрочка для иностранных покупателей на организацию работы с Газпромбанком истекала 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Отсрочка предоставлялась для получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с Газпромбанком.

5 декабря Владимир Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. Газпромбанк сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, однако импортерам позволили платить за поставки не только в рублях, но и в другой валюте. Также было разрешено применять схему с зачетом встречных требований «Газпрома» с контрагентами через специальных посредников.

США внесли Газпромбанк в санкционный список 21 ноября 2024 года. Ограничения заморозили американские активы банка, а также запретили его торговлю с американцами. Запрет на операции с участием банка вступал в силу после 20 декабря 2024 года. Исключение для операций сделали для проекта «Сахалин-2»: в этом случае операции через Газпромбанк можно проводить до 28 июня 2025 года.

20 марта сообщалось, что Турция смогла продлить освобождение от санкций США в отношении российского газа. Таким образом страна сможет продолжать производить закупку энергоресурсов у России. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщал, что стране было предоставлено аналогичное исключение, так как Венгрия также получает большую часть газа из России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции пропускают газ».