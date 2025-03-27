Паспортная аномалия

Все меньше иностранцев становятся российскими гражданами, а также получают разрешение на проживание в РФ — об этом свидетельствует статистика МВД. Так, в 2024 году паспорта получили 209 тыс. «новых россиян», это рекордно низкий показатель за последние пять лет. Зато рекордно высоким оказалось количество высланных из России иностранцев. В МВД объясняют тенденцию ужесточением контроля в миграционной сфере. Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что на статистику также повлияли проведение СВО, теракт в «Крокусе» и отсутствие «целенаправленной работы» по репатриации соотечественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский паспорт стал редкой рыбой

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Российский паспорт стал редкой рыбой

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

МВД опубликовало ежегодную миграционную статистику за январь—декабрь 2024 года. В этот период российское гражданство получили 209 тыс. человек (на 44,8% меньше, чем в 2023 году) — и это минимальный показатель за последние пять лет. Также ведомство намного реже выдавало иностранцам документы, легализующие их пребывание в России. В 2024 году разрешение на временное проживание оформили 44,5 тыс. человек (минус 50,4% по сравнению с 2023 годом), а вид на жительство — 214,9 тыс. (падение на 21,3%).

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Резкое снижение количества «новых россиян» министерство связывает с тем, что большинство жителей новых регионов получили паспорта в упрощенном режиме в 2022–2023 годах. Кроме того, тенденция обусловлена «ужесточением контроля» в сфере миграции.

В 2024 году из страны были выдворены или депортированы рекордные 190,2 тыс. человек (на 31,1% больше, чем в 2023 году). Из них 157 тыс. иностранцев вынужденно покинули страну из-за нарушений российского законодательства (+44,6%).

Лишились гражданства 1757 человек (данных за прошлые годы ведомство не указало). «Помимо этого, органами внутренних дел активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства»,— добавили в МВД. Полиция направила 267,2 тыс. представлений о неразрешении въезда в Россию, это на 93,8 тыс. больше, чем за 2023 год.

Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») видит и другие причины снижения количества желающих получить российское гражданство. «Когда вы ведете войну, которая еще не закончилась; когда вы под санкциями; когда, по крайней мере на Западе, слово "русский", как и "Россия", становится ругательством, вы вряд ли можете рассчитывать на то, что в этот момент будет массовый приток»,— сказал он “Ъ”.

Также депутат считает, что «целенаправленная работа» по переселению и репатриации соотечественников «уже давно не ведется». Ранее “Ъ” сообщал, что в 2024 году программой добровольного переселения воспользовались 31,7 тыс. соотечественников — минимальное количество за последние 14 лет. Больше всего «новых граждан» переехало из Казахстана и Таджикистана. «Люди возмущены тем, что соотечественниками становятся таджики и узбеки, в каких-то регионах по этой причине останавливают действие программы переселения соотечественников»,— заключил парламентарий. Напомним, господин Затулин на этой неделе внес в парламент законопроект о репатриации по этнической принадлежности — для представителей «коренных народов» России. Депутат предлагает использовать для этого в том числе ДНК-тесты (см. “Ъ” от 26 марта).

«Повлиял и "Крокус"»,— считает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. Напомним, исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, предположительно, оказались граждане Таджикистана. После трагедии значительно ужесточился контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан в РФ. «У России пропала охота раздавать гражданство. Сначала его раздавали направо и налево, а после этого случая решили делать наоборот»,— говорит господин Поставнин.

Эмилия Габдуллина