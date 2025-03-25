Майк Уолц допустил неловкость рук

В Вашингтоне случилось ошеломляющее событие — газета The Atlantic сообщила о том, что ее главный редактор случайно оказался в чате, где высшие чины США обсуждали совершенно секретную информацию о планировании военной операции в Йемене. В ответ министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто в администрации Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны», хотя ранее представитель Белого дома успел подтвердить подлинность разглашенной журналистом переписки. Конгресс намерен начать свое расследование случившегося, а советник президента по национальной безопасности Майк Уолц, допустивший оплошность с добавлением в чат журналиста, рискует лишиться своей должности из-за скандала. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц (слева)

Фото: Ben Curtis / AP Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц (слева)

Фото: Ben Curtis / AP

Скандал разразился в понедельник, 24 марта, после откровений главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга о том, что он стал невольным участником планирования атаки на повстанцев-хуситов в Йемене высшими чинами администрации Дональда Трампа.

По свидетельству господина Голдберга, все началось с того, что 11 марта пользователь по имени Майк Уолц (напомним, так зовут советника Дональда Трампа по нацбезопасности) прислал ему запрос на соединение в мессенджере Signal. Еще через пару дней журналист получил уведомление о том, что его включают в чат под названием «Houthi PC small group» — «Хуситы ПК (руководящий комитет.— “Ъ”) малая группа». В эту группу также входили люди с именами вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, директора Национальной разведки Тулси Габбард и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Поначалу Джеффри Голдберг был крайне скептически настроен относительно подлинности группы: «Я не мог поверить, что руководство национальной безопасности Соединенных Штатов будет сообщать по Signal о планах неминуемой войны».

Но дальнейшие события убедили его в том, что это не розыгрыш.

«Мир узнал незадолго до 14:00 по восточному времени 15 марта, что Соединенные Штаты атакуют цели хуситов по всему Йемену. Я, однако, знал за два часа, что атака может быть, до того как взорвались первые бомбы. Причина, по которой я это знал, в том, что Пит Хегсет, министр обороны, отправил мне сообщение с планом войны в 11:44 утра. План включал точную информацию о типе оружия, целях и времени»,— сообщил журналист.

Речь идет об объявленной 15 марта Центральным командованием США крупномасштабной операции для «защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства». В этот день ВВС США нанесли 47 ударов по всей территории Йемена. Сообщалось о гибели не менее 50 человек, хуситы пообещали решительный ответ.

В подтверждение своих слов журналист снабдил статью скриншотами переписки, в которой участники обменивались не только информацией по операции, но и подбадривающими эмодзи, например, значком «кулака», «огня» и американского флага.

Подводя итог, господин Голдберг возмутился как неосторожностью самого советника президента по нацбезопасности, так и фактом, что такой чувствительной информацией чиновники обменивались в мессенджере Signal (к слову, принадлежащем Илону Маску), ставя под угрозу жизни американских военнослужащих.

При этом пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз подтвердил ABC News аутентичность переписки.

«Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, как к ней был случайно добавлен ваш номер»,— отметил он.

А вот один из участников переписки, глава Пентагона Пит Хегсет, напротив, заявил, что никто в администрации президента США Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в мессенджере Signal. А сам президент США, отвечая на вопрос прессы о скандальной публикации The Atlantic, ограничился ремаркой о том, что «ничего не знает» о ней и что журнал «никто не читает».

Но замять скандал краткими опровержениями не удалось. Даже республиканцы в Конгрессе выразили обеспокоенность по поводу произошедшего, назвав инцидент «позорным» и «немыслимым», хоть и воздержались от требований принять какие-либо меры в отношении причастных к этому должностных лиц, пишет The Hill.

«Мы очень обеспокоены и будем изучать этот вопрос на двухпартийной основе»,— заявил председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер, добавив, что комиссия «определенно» планирует расследовать ситуацию.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис также призывал Конгресс провести расследование в отношении высших должностных лиц администрации. «Конгресс должен провести расследование, чтобы мы могли понять, что произошло, почему это произошло и как мы можем предотвратить повторение подобного нарушения национальной безопасности»,— заявил законодатель журналистам, добавив, что случившееся «безрассудно, безответственно и опасно».

По данным Politico, если на публику администрация Трампа изобразила совершенно спокойное отношение к случившемуся, то за закрытыми дверями инцидент вызвал «бурную дискуссию», которая, не исключено, выльется в отставку Майка Уолца. «Пока ничего не решено,— отметило издание,— и должностные лица Белого дома пояснили, что президент Дональд Трамп в конечном итоге примет решение в течение следующего дня или двух, наблюдая за освещением неловкого эпизода».