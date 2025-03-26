Китай в скидочной комплектации

Затоваривание складов дилеров и импортеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого. Эксперты и участники прогнозируют, что период скидок продлится до середины лета — до распродажи запасов и оживления спроса. На новые партии импортируемых автомобилей скидок не просто не будет: вероятен пересмотр цен в сторону повышения, считают в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новые китайские автомобили в России подешевели на фоне затоваривания, рассказали “Ъ” дилеры и эксперты. В большинстве своем снижение происходит не из-за пересмотра прайс-листов, а благодаря скидкам, размер которых в основном варьируется от 150 тыс. до 500 тыс. руб. Хотя по некоторым моделям может достигать и 1 млн руб., уточняют участники рынка. В зависимости от бренда выгодные предложения делают как сами автопроизводители, так и дилеры и импортеры. Тенденция касается практически всех китайских марок, включая лидеров продаж Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo.

По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов. «Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит на экспозиции. А наценка на автомобили — 5–6%, что можно увидеть в большинстве дилерских договоров. Буквально за два месяца хранения прибыль исчезает»,— поясняет он. Автосалоны предлагают скидки, чтобы продать хотя бы «в ноль» или понести минимальный убыток, резюмирует господин Подщеколдин. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов говорит, что содержание склада, учитывая высокую ключевую ставку, сейчас стоит «колоссальных денег».

Кроме затоваривания на снижение цен в определенной степени повлияло и укрепление рубля к юаню, считает гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. «Многие марки решили этим воспользоваться для распродажи текущих стоков, залезая в прибыль будущих поставок»,— поясняет он.

По оценке господина Иванова, автомобили китайских производителей подешевели в среднем на 2–4%, то есть на 100–300 тыс. руб., относительно декабря, когда стало известно о затоваривании (см. “Ъ” 26 декабря 2024 года).

Почти у всех брендов из КНР, отмечает топ-менеджер, сейчас есть дисконт до 5%. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что в среднем скидки на новые китайские машины составляют 300–500 тыс. руб. по разным моделям. «Но по некоторым брендам достигают 1 млн руб.»,— уточняет он. Ренат Тюктеев добавляет, что снижение ценников сейчас фиксируется и в годовом выражении — в среднем на 4%. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на конец февраля, по оценке господина Тюктеева, составила 3,11 млн руб. «Средний уровень дисконта — 4–5% от цен конца января этого года»,— отмечает топ-менеджер. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин указывает на скидки в 200 тыс. руб. на модели BAIC и Kaiyi.

Дисконты распространяются не только на бренды из КНР, но и на некоторые автомобили Lada, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Диапазон скидок для всех марок эксперт оценивает от 150 тыс. до 350 тыс. руб. «Сейчас хорошее время, чтобы приходить в дилерские центры и торговаться. Причем ситуация постоянно меняется: если сегодня не нашелся нужный вариант, он может появиться через неделю»,— уверен господин Кадаков. В основном скидки распространяются на автомобили 2024 и даже 2023 года выпуска, напоминает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Доля машин позапрошлого года в стоках, по подсчетам эксперта, составляет порядка 5%. Самые выгодные предложения — на менее ходовые модели, уточняет он.

Аналитики и участники рынка, опрошенные “Ъ”, полагают, что период скидок продлится до исчерпания складских запасов. Андрей Ольховский считает, что дисконты будут до середины лета, хотя с каждой неделей выбор и разнообразие будут сокращаться. «Летом рынок развернется, "хвост" распродадут, и народ снова побежит вставать в очередь»,— уверен Сергей Целиков. Новые партии автомобилей, которые повезут в Россию после распродажи стока, будут дороже, отмечает господин Подщеколдин. С этим соглашается Максим Кадаков: «Нет никаких предвестников, что цены именно в прайс-листах пойдут вниз. Наоборот, будут расти: не весь утилизационный сбор многими брендами переложен в стоимость автомобиля».

Наталия Мирошниченко