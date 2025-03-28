Путин предложил ввести временное управление на Украине для проведения выборов

Президент Владимир Путин заявил, что России непонятно, с кем ей подписывать какие-либо соглашения с украинской стороны, так как туда «завтра придут другие руководители». Он предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы.

По словам господина Путина, после проведения выборов можно было бы начинать переговоры о мирном договоре. «Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство»,— сказал он на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» (цитата по ТАСС).

Президент напомнил, что уже были прецеденты с введением внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. При этом он отметил, что «это только один из вариантов». «Я не говорю, что других не существует. Ситуация быстро меняется»,— добавил Владимир Путин.

Последние выборы президента на Украине проводились в 2019 году. В 2024 году голосование отменили из-за действия военного положения. В марте 2025-го спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились провести президентские выборы. На каких условиях и когда, он не уточнил.

О попытках урегулирования конфликта — в публикации «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».