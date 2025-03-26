Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул

25 марта главу Гагаузии (автономии на юге Молдавии) Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа. Год назад ее обвинили в финансировании оппозиционной партии «Шор». Подробности биографии политика — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Евгения Гуцул родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Молдавской ССР. В марте 2023 года была зарегистрирована кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от оппозиционной политической партии «Шор», основанной беглым молдавским бизнесменом Иланом Шором. Тогда же в социальных сетях госпожи Гуцул появились первые посты в качестве политического деятеля. Ее место работы и должность в биографии, поданной в ЦИК Гагаузии, указаны не были.

В ходе предвыборной кампании обещала «реализовать прекрасные проекты» в Гагаузии и «всего за один год» многое изменить в автономии. Голосовать за госпожу Гуцул агитировали эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на онлайн-встречах с Евгенией Гуцул называл ее «будущим башканом» и обещал поддержку. В мае 2023 года она победила во втором туре выборов.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, а также обвиняла госпожу Гуцул в том, что она работает не в интересах населения автономии и «состоит в преступной группировке», имея в виду партию «Шор». В июне 2023 года конституционный суд Молдавии признал деятельность партии незаконной.

Политик неоднократно заявляла о необходимости укрепления отношений с РФ, критиковала евроинтеграцию и политику Майи Санду. В марте 2024 года приехала с рабочим визитом в РФ, где провела встречи с президентом Владимиром Путиным и первым замруководителя АП Сергеем Кириенко.

После этого Майя Санду отказалась подписывать документ о включении главы Гагаузии в правительство страны, заявив, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии контактами с оппозиционными политиками.

В апреле 2024 года Евгении Гуцул предъявили обвинение по делу о партии «Шор». По версии антикоррупционной прокуратуры, она систематически ввозила деньги из РФ в Молдавию для финансирования партии. Сама она называла дело сфабрикованным. Уголовный процесс не завершен, рассмотрение дела неоднократно переносилось.

В марте 2024 года политик заявляла, что у автономии нет планов по выходу из состава Молдавии, однако позже сообщила, что регион отделится от страны, если она объединится с Румынией. В апреле госпожа Гуцул пообещала, что регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, если в ответ на объявление его независимости Молдавия введет туда войска.

В декабре 2024 года Евгения Гуцул заявила, что Гагаузия не признает Майю Санду лидером Молдавии, обвинив ее в фальсификации прошедших в ноябре президентских выборов.