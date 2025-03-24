Стамбул выбирает протест

Ситуация с уголовным преследованием мэра Стамбула Экрема Имамоглу и последовавшими за ним протестами по всей стране далека от разрешения. Стамбул и другие крупные города Турции продолжает трясти: сотни тысяч людей ежедневно выходят на улицы, несмотря на запрет властей и суровый ответ полиции. Тем временем оппозиционная Республиканская народная партия готовится сохранить в своих руках управление Стамбулом и провести внеочередной съезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

Отстранение арестованного Экрема Имамоглу от должности мэра Стамбула усилило протесты, равных которым по масштабу в стране не было последние десять лет. Начиная с 19 марта сотни тысяч людей ежедневно выходят на улицы Стамбула, Анкары и Измира, несмотря на запрет властей и частичное перекрытие транспортного сообщения.

Манифестации по большей части носят мирный характер, однако между протестующими и полицией регулярно происходят стычки. Правоохранители применяют слезоточивый газ и водометы, СМИ неоднократно сообщали об использовании резиновых пуль, но власти Турции отрицают эту информацию.

За пять дней уличных акций задержаны уже сотни людей. Для спада протестной активности пока нет никаких предпосылок, при этом правоохранители пока избегают силового разгона демонстраций.

Турецким СМИ запрещено показывать кадры протестов, однако на месте продолжают работу иностранные медиа. В понедельник, 24 марта, российский телеканал RT сообщил об избиении своей съемочной группы турецкой полицией на воскресных протестах.

Выйти на улицы людей призывает Республиканская народная партия (РНП) во главе с Озгюром Озелем. Помимо председателя активную роль в организации протестного движения играет мэр Анкары Мансур Яваш, который прибыл в Стамбул на следующий день после задержания господина Имамоглу.

Напомним, мэр Стамбула стал фигурантом сразу двух расследований: по обвинениям в коррупции и в связях с террористами. Суд арестовал его лишь по первому обвинению, по второму — назначил судебный контроль. Прокуратура уже заявила о желании оспорить такое решение, апелляцию намерена подать и защита. За решением суда последовало отстранение господина Имамоглу от должности мэра, сейчас он находится в тюрьме Силиври, в которой обычно содержат политиков, журналистов и военных. Одновременно с этим 23 марта РНП утвердила политика своим кандидатом в президенты на выборах 2028 года. Не исключены и досрочные выборы. Оппозиция в качестве символического жеста позволила проголосовать и беспартийным.

В итоге за господина Имамоглу отдали почти 15 млн голосов (при этом в самой РНП состоит около 1,5 млн человек). Такой успех был обеспечен за счет того, что политика поддержали не только сторонники партии, но и те, кто считает уголовное преследование мэра Стамбула политически мотивированным.

Несмотря на беспрецедентную поддержку населения, политическое будущее господина Имамоглу покрыто туманом: потенциальный уголовный срок, отстранение от управления Стамбулом и, кроме того, аннуляция его диплома о высшем образовании создают для него многочисленные препятствия на пути к президентским выборам.

Решение суда не арестовывать господина Имамоглу по обвинению в связях с террористами позволило избежать введения внешнего управления Стамбулом. Вместо МВД нового главу 26 марта изберет муниципальное собрание города, большинство в котором имеют члены РНП.

На 6 апреля назначен также внеочередной съезд партии, на котором будет избран ее новый председатель. Господин Озель объявил, что баллотироваться сможет любой желающий, но при этом он сам также выставит свою кандидатуру. Победа действующего председателя практически предопределена, переизбрание лишь усилит его позиции.

С момента задержания господина Имамоглу Озгюр Озель предпринял ряд шагов, которые были положительно встречены в рядах партии. Так, он не только консолидировал членов РНП, но и оперативно организовал штаб по поддержке своего соратника в Стамбуле и вывел на улицы сотни тысяч людей. При этом он не приостановил процесс номинации Экрема Имамоглу кандидатом в президенты от партии и оказал поддержку жене оппозиционера Дилек Имамоглу. Эти заслуги потенциально могли бы открыть господину Озелю путь к участию в выборах президента, если РНП будет вынуждена сменить своего кандидата. Усилил свои позиции и мэр Анкары Мансур Яваш.

Вероника Вишнякова