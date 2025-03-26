Вот такая зауралина

Оренбургский губернатор Денис Паслер возглавит Свердловскую область, а его место займет председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев. Об этом стало известно поздно вечером 26 марта, когда президент Владимир Путин встретился с обоими политиками и предложил им сменить место работы. Чем займется прежний глава Свердловской области Евгений Куйвашев, пока неизвестно.

«Хочу попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион» — так Владимир Путин начал свою встречу с Денисом Паслером, который родился в Свердловской области, занимался там бизнесом, а с 2012 по 2016 год возглавлял региональное правительство. Господин Паслер поблагодарил президента за доверие и пообещал «приложить все усилия» для решения поставленных задач.

Вскоре после этого Кремль сообщил о еще одной встрече господина Путина — с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым. Напомнив о его предыдущей работе в ряде крупных компаний (включая РЖД и «Росатом»), глава государства предложил господину Солнцеву переехать в Оренбург и занять пост «с более широким объемом» полномочий. Донецкий премьер ответил, что «естественно, согласен», но попросил «пару месяцев», чтобы «объективно оценить ситуацию» в незнакомом для него регионе.

Напомним, что выпускник «школы губернаторов» Евгений Солнцев пришел в правительство ДНР с позиции помощника главы Минстроя РФ летом 2022 года и работал в республике под началом Виталия Хоценко. Последний в 2023 году возглавил Омскую область, а господин Солнцев стал его преемником на посту республиканского премьера.

Вопрос о дальнейшем трудоустройстве уходящего свердловского губернатора Евгения Куйвашева пока остается открытым. Он был одним из старожилов губернаторского корпуса, отработав на своем посту без малого 13 лет. Для свердловчан господин Куйвашев не был «своим»: он родился и начинал политическую карьеру в соседней Тюменской области, а в Свердловскую попал «транзитом» через пост полпреда президента в Уральском федеральном округе, который занимал с сентября 2011 года до мая 2012 года. Тем не менее Евгений Куйвашев дважды переизбирался на новый срок на прямых губернаторских выборах: в 2017 году он получил 62,2% голосов, а в 2022-м — 65,8%.

Афанасий Сборов