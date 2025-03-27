Трамп анонсировал пошлины в 25% на произведенные вне США автомобили
США введут пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом, заявил президент Дональд Трамп, передает CBS News. Решение, как ожидается, вступит в силу 2 апреля.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Как считает господин Трамп, решение заставит иностранцев открывать автомобильные заводы в США, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, автомобильные пошлины за два года могут принести в бюджет от $600 млн до $1 трлн.
Пошлины затронут и продукцию американских производителей, собранную за пределами Соединенных Штатов. The New York Times отмечает, что примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах.