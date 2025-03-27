Бонусы победили инфляцию

По итогам прошлого года бонусы в американских банках показали рекордный рост за всю историю — на 32%. Средний бонус составил $244,7 тыс., что в четыре раза превысило среднюю зарплату в США и почти в десять раз — уровень годовой инфляции (2,9%). Эксперты объясняют стремительный рост вознаграждений высокими прибылями, которые банки получили благодаря хорошей рыночной конъюнктуре на биржах. Это позволило банкам направить дополнительные средства на бонусы для сотрудников и дивиденды для акционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Morgan / AP Фото: Peter Morgan / AP

По данным управления по финансовому контролю штата Нью-Йорк, по итогам прошлого года американские банки выделили на бонусы для своих сотрудников в общей сложности $47,5 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее.

Средний годовой бонус в банках составил $244,7 тыс.— это на 31,5% больше, чем в 2023 году.

Показатели 2024 года стали рекордными за все время подобных подсчетов, которые ведутся в США с 1987 года. Американские СМИ подсчитали, что средний бонус на Уолл-стрит в четыре раза превысил среднюю зарплату в США — $62 тыс. ($5166 в месяц) и втрое — медианный годовой доход домохозяйства — $80,6 тыс.

Эксперты объясняют резкий рост вознаграждений в банковском секторе благоприятной рыночной конъюнктурой в США в прошлом году, позволившей банкам нарастить свою прибыль. В 2024 году банки получили совокупную чистую прибыль в размере $268 млрд, что на 5,6% больше, чем в 2023 году.

Выросла и занятость: по итогам прошлого года в американских банках работало в общей сложности 201,5 тыс. человек — рекордный показатель за последние 30 лет.

Положительная рыночная конъюнктура позволила направить дополнительные средства не только на бонусы, но и на выплаты дивидендов. По данным S&P, в конце прошлого года дивиденды в США показали рост на 9,7% по сравнению с 2023 годом, до $71,4 млрд.

Власти отмечают, что рост бонусов на Уолл-стрит даст в бюджет и больше налогов — по данным управления по финансовому контролю штата Нью-Йорк, налоговые поступления только от банковских вознаграждений составят $600 млн, что почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом сейчас очень сложно прогнозировать динамику бонусов на текущий год. «Растущая неопределенность в экономике и изменения федерального регулирования затрудняют прогнозы»,— отметил глава управления Томас Динаполи.

Евгений Хвостик