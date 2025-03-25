Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мастер» на все «Ники»

Национальная кинопремия присудила семь наград «Мастеру и Маргарите» Михаила Локшина

В Московском театре «Маска» состоялось вручение 38-й Национальной кинематографической премии «Ника», на которую номинировались картины, вышедшие в 2024 году. Триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», получившая семь наград, включая главный приз. Комментирует Юлия Шагельман.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Последние пять лет для премии «Ника» получились несколько сумбурными. Началось все с пандемии, когда церемонию в 2020 году пришлось отменить, и так что фильмам, вышедшим в 2019 и 2020 годах, награды раздавали на одном торжественном вечере в 2021 году. В 2022-м и 2023-м церемония не проводилась, таким образом, достижения отечественных кинематографистов за 2021 год остались «Никой» не отмеченными, а на вернувшуюся в прошлом году премию номинировались картины сразу и 2022-го, и 2023 года. Но теперь график вроде бы снова стабилизировался.

Номинантов Российская академия кинематографических искусств «Ника» объявила 25 февраля. Лидером среди них оказалась военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух», к тому моменту уже получившая главного «Золотого орла» — она была выдвинута в девяти категориях. Второе место разделили «Мастер и Маргарита» и «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова с семью номинациями у каждой картины. Все три ленты были номинированы в категории «Лучший фильм», вместе с «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева и «Снегом в моем дворе» Бакура Бакурадзе.

В результате создатели «Воздуха» ушли с церемонии с пустыми руками.

А экранизации романа Булгакова — выход которой сопровождался бурлениями в прессе, что не помешало (или, наоборот, помогло) ей занять третье место по кассовым сборам среди отечественных фильмов,— кроме главной, достались премии за лучшую женскую роль (Юлия Снигирь), операторскую работу (Максим Жуков), работу звукорежиссера (Алексей Самоделко), художника-постановщика (Денис Лищенко) и художника по костюмам (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская). «Нику» за лучшую мужскую роль Евгений Цыганов, сыгравший Мастера, разделил с Юрой Борисовым, отмеченным за работу в «Кончится лето».

Фильм дуэта молодых якутских постановщиков также получил награду за лучший монтаж (Иван Лебедев). Еще две картины из пятерки претендентов на главный приз унесли по одной, но важной «Нике»: Бакур Бакурадзе стал лучшим режиссером, а Андрей Кончаловский и Елена Киселева, адаптировавшие для «Смотри на меня!» воспоминания режиссера Грамматикова о его семье и послевоенном детстве, удостоились премии за лучший сценарий.

По печальному совпадению, обе «Ники» за актерские работы второго плана достались лауреатам посмертно: Евгения Добровольская была награждена за роль в фильме «Хуже всех», а Роман Мадянов — в «Любви Советского Союза».

В этом году у «Ники» впервые появилась отдельная категория для сериалов, в которой были выдвинуты шесть номинантов — в основном проекты стримингов, но также «Столыпин» телеканала «Россия 1». Награда досталась «Плевако» онлайн-кинотеатра PREMIER, творчески переосмысляющему биографию знаменитого адвоката.

Специальный приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» получил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Принимая награду, он пошутил, что собрался было покинуть свой пост в связи с возрастом, но теперь, с «Никой», понял, что уходить ему еще рано.

75-летнему господину Малышеву действительно есть, куда стремиться, ведь вторую почетную премии церемонии, «За честь и достоинство», получил композитор Александр Зацепин, которому 10 марта исполнилось 99 лет. Автор музыки к почти девяноста фильмам и сериалам, включая «Операцию "Ы"», «Бриллиантовую руку», «Землю Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ну погоди!», «Тайну третьей планеты» и т.д., продолжает активно работать — в прошлом году написал два мюзикла, а теперь приступил к балету.

Однако академики «Ники» отметили не только заслуженных деятелей киноиндустрии, но и молодое поколение. Премию «Открытие года» получила режиссер Зака Абдрахманова, представившая в прошлом году свой игровой дебют «Папа умер в субботу», который сейчас идет в прокате. Так что хочется надеяться, что у российского кино есть не только почетное прошлое, но и достойное будущее.

Фотогалерея

Вручение кинопремии «Ника»

Предыдущая фотография
Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оператор Максим Жуков (справа)

Оператор Максим Жуков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 17

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оператор Максим Жуков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все