«Мастер» на все «Ники»

В Московском театре «Маска» состоялось вручение 38-й Национальной кинематографической премии «Ника», на которую номинировались картины, вышедшие в 2024 году. Триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», получившая семь наград, включая главный приз. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Последние пять лет для премии «Ника» получились несколько сумбурными. Началось все с пандемии, когда церемонию в 2020 году пришлось отменить, и так что фильмам, вышедшим в 2019 и 2020 годах, награды раздавали на одном торжественном вечере в 2021 году. В 2022-м и 2023-м церемония не проводилась, таким образом, достижения отечественных кинематографистов за 2021 год остались «Никой» не отмеченными, а на вернувшуюся в прошлом году премию номинировались картины сразу и 2022-го, и 2023 года. Но теперь график вроде бы снова стабилизировался.

Номинантов Российская академия кинематографических искусств «Ника» объявила 25 февраля. Лидером среди них оказалась военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух», к тому моменту уже получившая главного «Золотого орла» — она была выдвинута в девяти категориях. Второе место разделили «Мастер и Маргарита» и «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова с семью номинациями у каждой картины. Все три ленты были номинированы в категории «Лучший фильм», вместе с «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева и «Снегом в моем дворе» Бакура Бакурадзе.

В результате создатели «Воздуха» ушли с церемонии с пустыми руками.

А экранизации романа Булгакова — выход которой сопровождался бурлениями в прессе, что не помешало (или, наоборот, помогло) ей занять третье место по кассовым сборам среди отечественных фильмов,— кроме главной, достались премии за лучшую женскую роль (Юлия Снигирь), операторскую работу (Максим Жуков), работу звукорежиссера (Алексей Самоделко), художника-постановщика (Денис Лищенко) и художника по костюмам (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская). «Нику» за лучшую мужскую роль Евгений Цыганов, сыгравший Мастера, разделил с Юрой Борисовым, отмеченным за работу в «Кончится лето».

Фильм дуэта молодых якутских постановщиков также получил награду за лучший монтаж (Иван Лебедев). Еще две картины из пятерки претендентов на главный приз унесли по одной, но важной «Нике»: Бакур Бакурадзе стал лучшим режиссером, а Андрей Кончаловский и Елена Киселева, адаптировавшие для «Смотри на меня!» воспоминания режиссера Грамматикова о его семье и послевоенном детстве, удостоились премии за лучший сценарий.

По печальному совпадению, обе «Ники» за актерские работы второго плана достались лауреатам посмертно: Евгения Добровольская была награждена за роль в фильме «Хуже всех», а Роман Мадянов — в «Любви Советского Союза».

В этом году у «Ники» впервые появилась отдельная категория для сериалов, в которой были выдвинуты шесть номинантов — в основном проекты стримингов, но также «Столыпин» телеканала «Россия 1». Награда досталась «Плевако» онлайн-кинотеатра PREMIER, творчески переосмысляющему биографию знаменитого адвоката.

Специальный приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» получил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Принимая награду, он пошутил, что собрался было покинуть свой пост в связи с возрастом, но теперь, с «Никой», понял, что уходить ему еще рано.

75-летнему господину Малышеву действительно есть, куда стремиться, ведь вторую почетную премии церемонии, «За честь и достоинство», получил композитор Александр Зацепин, которому 10 марта исполнилось 99 лет. Автор музыки к почти девяноста фильмам и сериалам, включая «Операцию "Ы"», «Бриллиантовую руку», «Землю Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ну погоди!», «Тайну третьей планеты» и т.д., продолжает активно работать — в прошлом году написал два мюзикла, а теперь приступил к балету.

Однако академики «Ники» отметили не только заслуженных деятелей киноиндустрии, но и молодое поколение. Премию «Открытие года» получила режиссер Зака Абдрахманова, представившая в прошлом году свой игровой дебют «Папа умер в субботу», который сейчас идет в прокате. Так что хочется надеяться, что у российского кино есть не только почетное прошлое, но и достойное будущее.