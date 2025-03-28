LG и Samsung рассматривают возможность возвращения на рынок РФ

Южнокорейские компании электроники LG и Samsung заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций на фоне переговоров РФ и США. Об этом сообщили в материале газеты The Korea Times.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу-Ван заявил, что компания по-прежнему «осторожна, поскольку война еще не закончилась», но добавил: «Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку можем возобновить работу после снятия санкций». The Korea Times отмечает, что компания Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России.

Газета уточняет, что возвращение на рынок электроники РФ не будет простым, так как освободившиеся места заняли конкуренты из Китая. «По данным рыночного трекера StatCounter, доля Xiaomi на российском рынке по состоянию на февраль составила 20,93%, уступая Apple с 29,21%. Samsung Electronics осталась на третьем месте с 17,31%», — добавили в материале.

В феврале этого года стало известно, что маркетинговые расходы Samsung с января по февраль выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в сентябре 2024 года LG подала заявку в Роспатент на регистрацию бьюти-бренда OHUI для производства косметики.