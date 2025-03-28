Вашингтон берется за «Хамас»

США выдвинули радикальной группировке «Хамас» новое предложение, которое бы дало шанс вернуться к прекращению огня в секторе Газа. Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф добивается того, чтобы боевики освободили одного заложника — гражданина Америки и Израиля Эдана Александра. Взамен «Хамасу» обещают, что президент Дональд Трамп выступит с публичным призывом прекратить на несколько дней боевые действия, снова вспыхнувшие на прошлой неделе, и разморозить переговорный процесс. У палестинских радикалов не так много вариантов: протесты в Газе набирают масштаб, а Израиль планирует нарастить сухопутную операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Промежуточную инициативу, направленную на разрядку напряженной ситуации вокруг Газы, Стив Уиткофф представил не самому палестинскому движению, а Катару — одному из посредников между Израилем и «Хамасом». Как утверждают источники Axios, этот план предполагает, что домой вернется Эдан Александр — единственный из пяти американо-израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, кто, как считается, все еще жив. Взамен Дональд Трамп может сделать призыв к возобновлению «режима тишины» в секторе Газа на несколько дней и выступить за возрождение переговорного процесса между Израилем и «Хамасом», в приостановке которого стороны конфликта обвинили друг друга.

Инициатива господина Уиткоффа не включает в себя пункта о каких-либо обязательствах со стороны Израиля, отказавшегося от прекращения огня в Газе в ночь на 18 марта. По словам собеседников Axios, катарская сторона представила «Хамасу» промежуточный план американцев как жест доброй воли исключительно в адрес Вашингтона. По мнению катарцев, возвращение Эдана Александра дало бы Белому дому возможность оказать давление на правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и склонить Израиль к выходу на переговоры по широкому кругу вопросов, в том числе политических.

Новое предложение выглядит как попытка вернуться к тому, что обсуждалось во время прямых переговоров между США и «Хамасом», которые до недавнего времени вел спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер. Этот диалог касался в том числе Эдана Александра. Он был заморожен после того, как его детали просочились в СМИ, а правительство господина Нетаньяху выразило неудовольствие идеей американо-хамасовских переговоров.

Источник Times of Israel из числа арабских дипломатов усомнился, что «Хамас» согласится освободить заложника в обмен на заявление господина Трампа, выразив уверенность, что боевики попросят что-то более существенное.

Но у «Хамаса» сейчас все меньше пространства для маневра. Арабские посредники активно принуждают движение вернуться к переговорам. На днях делегация палестинских радикалов прибыла в Каир для переговоров с местными дипломатами. Как рассказывают источники Axios, Египет пригрозил депортировать всех членов «Хамаса», которые с 19 января 2025 года были освобождены из израильских тюрем и направлены в североафриканскую страну, если группировка не пойдет на дальнейшее освобождение израильтян, захваченных во время «черной субботы».

С давлением «Хамас», все еще де-факто контролирующий сектор Газа, сталкивается и у себя дома. Антивоенные протесты, которые начались 25 марта на севере анклава, расширились до центральных районов, констатирует эмиратское издание The National.

Съемочной группе канала NBC удалось поговорить с некоторыми демонстрантами. Они открыто обвинили палестинских радикалов в неспособности положить конец боевым действиям.

«Если проблема Израиля — это "Хамас", мы выгоним "Хамас", чтобы решить эту проблему. Мы требуем положить конец безумной войне против детей, женщин и стариков Газы»,— цитирует NBC одного из участников акций.

Господин Нетаньяху считает вышедший наружу протестный потенциал палестинцев заслугой своего правительства. «В последние дни мы увидели то, чего никогда не видели раньше,— публичные протесты против правления "Хамаса" в Газе. Это показывает, что наша политика работает»,— подчеркнул на днях премьер.

С начала возобновления боевых действий в Газе 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась надавить на «Хамас» в том числе за счет блокады. Только за последнюю неделю боев военнослужащие ЦАХАЛа остановили свыше 80% поставок гуманитарной помощи для палестинцев, свидетельствует доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). «Решение таких важных задач, как доставка предметов первой необходимости и продуктов для пекарен, фактически заблокировано»,— обратили внимание в УКГВ.

Более того, в ближайшее время ЦАХАЛ планирует расширить оперативное пространство на территории сектора.

«Армия обороны Израиля скоро будет действовать со всей мощью в дополнительных районах Газы, и от вас потребуют эвакуироваться из зон боевых действий ради вашей безопасности»,— заявил на днях министр обороны Израиля Исраэль Кац, обращаясь к жителям Газы. По его словам, план уже утвержден командованием еврейского государства.

Господин Кац объяснил необходимость наращивания операции тем, что «Хамас» использует мирное население как живой щит. Обезопасить палестинцев можно только за счет расширения израильского контроля, убежден министр. Это может повлиять на расширение антихамасовских протестов, но вряд ли будет соответствовать духу инициативы господина Уиткоффа.

Нил Кербелов