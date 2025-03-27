Главы с губернаторского плеча

После вступления в силу нового федерального закона о местном самоуправлении (МСУ) мэры столиц всех без исключения субъектов РФ будут избираться по новой процедуре: депутатами муниципальных парламентов из числа кандидатов, предложенных губернаторами. По подсчетам “Ъ”, первыми новинку уже в 2025 году должны применить в Черкесске, Ставрополе, Благовещенске, Орле, Архангельске и Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Новый базовый закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который был подписан президентом 20 марта, предусматривает четыре варианта избрания градоначальника: на прямых выборах, депутатами муниципального парламента из своего состава, депутатами из числа кандидатур, отобранных специальной комиссией, а также депутатами из числа кандидатур, предложенных губернатором. Первые три предусмотрены старым, то есть пока действующим законом о МСУ. В большинстве административных центров применяется конкурсная модель, а прямые выборы сохранились только в четырех столицах — Якутске, Хабаровске, Анадыре (Чукотка) и Абакане (Хакасия).

Последний вариант, в рамках которого кандидатов определяет глава региона, является новинкой и пока нигде не применялся. Однако именно он, судя по финальной редакции принятого закона, будет введен во всех без исключения региональных столицах.

Так, согласно ст. 88 опубликованного документа, «глава муниципального образования, в состав территории которого входит населенный пункт, являющийся административным центром субъекта, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта». Порядок предусматривает, что губернатор должен представить на выбор депутатов не менее двух кандидатов. При этом предлагать варианты самому главе региона может ограниченный круг лиц: парламентские партии, а также партии, прошедшие в местное заксобрание, совет муниципальных образований и общественная палата субъекта, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Интересно, что в первоначальном виде закон, разработанный главами профильных комитетов Госдумы и Совета федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом и принятый в первом чтении еще в 2022 году, такой новеллы не предусматривал. Идею оставить для столиц только один, «губернаторский» вариант в конце прошлого года предложили депутаты гордумы Якутска (см. “Ъ” от 16 октября 2024 года). Однако Павел Крашенинников тогда отверг это предложение, заявив “Ъ”, что якутские депутаты могут «сами в своем законе выбрать такой способ». В результате гордума действительно пошла по самостоятельному пути отмены прямых выборов, инициировав рассмотрение данного вопроса в Государственном собрании (парламенте) республики.

Но, как оказалось, бесследно для федерального закона якутская инициатива не прошла.

Уже в ноябре перед вторым чтением авторы документа учли поступившее предложение (согласно таблице поправок, с аналогичной идеей выступил парламент Республики Коми) и сформулировали новую статью. В окончательном, третьем чтении документ был одобрен Госдумой 5 марта. Ни КПРФ, ни «Новые люди», которые регулярно выступают за возвращение прямых выборов мэров в крупных городах, на эту новеллу внимание не обратили.

Новый закон вступит в силу по истечении 90 дней с момента публикации, то есть 19 июня. С этого момента на «губернаторский» вариант обязаны будут перейти во всех региональных столицах — не только тех четырех, где еще сохранились прямые выборы, но и в 61, где мэров выбирают по конкурсу.

По подсчетам “Ъ”, первыми новинку должны будут применить депутаты Черкесска (Карачаево-Черкесия) и Ставрополя (Ставропольский край), поскольку полномочия тамошних мэров Алексея Баскаева и Ивана Ульянченко истекают уже в июне.

Соответственно, выборы новых градоначальников смогут пройти только по «губернаторскому» варианту. Следом в июле истекает каденция главы Благовещенска (Амурская область) Олега Имамеева. Также в этом году завершаются полномочия мэров Орла, Архангельска и Нижнего Новгорода.

По словам политолога Владимира Слатинова, новая система выборов исключает даже потенциальные разногласия между региональной и муниципальной властью, которые иногда случаются при «осечках» конкурсной модели: «Это предохранитель от избыточных конфликтов и укрепляющий фактор для любого губернатора, поскольку теперь мэром столицы сможет стать только его креатура».

Андрей Прах, Анастасия Корня