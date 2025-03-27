Гостеприимство на бумаге

Госкорпорация ВЭБ.РФ может инвестировать 8 млрд руб. в строительство двух отелей на территории бывшего Байкальского ЦБК в Иркутской области. Их оператором выступит Azimut Hotels Александра Клячина. Срок окупаемости гостиниц составит около 15 лет, а основной сложностью их реализации будет поиск персонала. Интерес туристов к Байкалу растет, но культура курортного отдыха на озере пока не очень развита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВЭБ.РФ и Azimut Hotels Александра Клячина подписали соглашение о намерениях по строительству двух отелей с совокупным фондом 360 номеров в Байкальске Иркутской области. Об этом “Ъ” рассказали в госкорпорации. Суммарный объем инвестиций в эти проекты составит 8 млрд руб. Azimut Hotels, как предполагается, займется управлением отелями.

Обе гостиницы будут расположены на месте бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). «Наряду с жилищным строительством развитие инфраструктуры гостеприимства позволит превратить территорию в современный район города»,— говорит заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. Гендиректор сети Azimut Hotels Максим Бродовский считает, что отели в Байкальске позволят сети расширить географию присутствия, будут пользоваться спросом у приезжающих на Байкал путешественников и деловых туристов.

Строительство отелей ВЭБ.РФ и Azimut Hotels — часть проекта по развитию территории БЦБК. К нему планируется привлечь большой пул инвесторов, говорит господин Тарабрин. Промышленное предприятие работало в Байкальске с 1966 по 2013 год и считалось источником загрязнения Байкала. Комбинат был закрыт по решению федерального правительства: его долги на 1,75 млрд руб. выкупил ВЭБ.РФ.

О планах госкорпорации построить на месте БЦБК санаторно-курортный комплекс стало известно в 2021 году. Общая площадь застройки оценивалась в 1 тыс. га, а совокупный размер инвестиций — в 60 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 августа 2021 года). Сейчас промышленная площадка очищена от мусора и промышленного производства, создана инфраструктура для дальнейших работ, говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В 2022 году был разработан мастер-план развития всего Байкальска.

Запуск отелей, оператором которых может стать Azimut Hotels, запланирован на первый квартал 2030 года. Каждый из объектов рассчитан на 180 номеров. Гостиница категории «пять звезд» займет 14 га и потребует вложения 5 млрд руб. В ее составе также будут коттеджи, спа-комплекс и сопутствующая инфраструктура. Гостиница уровня «четыре звезды» займет 5 га, в нее планируется инвестировать 3 млрд руб.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предполагает, что окупаемость гостиничных проектов в Байкальске около 15 лет. Он поясняет, что Иркутская область пользуется спросом в том числе у гостей из Китая, которые обеспечивают некоторым отелям в регионе практически полную загрузку весь год. Сам Байкальск, по мнению эксперта, можно считать удачной локацией на побережье за счет наличия дороги, очистных сооружений и прочей инфраструктуры. Но господин Ивашкевич предупреждает, что запуск отелей предполагает привлечение примерно 300 человек персонала. «Найти в Иркутской области такое число сотрудников проблематично»,— считает он.

Максим Бродовский отмечает, что Иркутская область сейчас переживает туристический бум. Согласно Росстату, в январе—ноябре 2024 года в гостиницах региона остановились 969,5 тыс. человек. Год к году показатель вырос на 9,4%. Для сравнения: в России в целом увеличение за тот же период составило 10,9%, до 79,3 млн человек. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что рост спроса на поездки на Байкал в целом соответствует общей картине рынка внутреннего туризма. 80% путешественников, по его словам, осматривают озеро именно со стороны Иркутской области. Господин Ромашкин сомневается, что город будет удобен экскурсионным туристам из-за сложной логистики путешествий. А культура курортного отдыха на озере пока не сформирована, констатирует он.

Александра Мерцалова