Сложным пациентам меняют маршрут

Минздрав собирается изменить условия предоставления специализированной медицинской помощи (например, при лечении онкологических заболеваний). Если для лечения нужно лечь в больницу другого региона, решение будет принимать врачебная комиссия, а не врач и пациент. В Минздраве заверили “Ъ”, что для граждан процедура не усложнится, при этом повысится «эффективность маршрутизации пациентов». Эксперты увидели в изменении правил риски, в том числе возможные задержки в принятии решений о лечении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Напомним, что согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан» специализированная медпомощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий. Речь идет, в частности, о лечении онкологических и онкогематологических заболеваний, а также о некоторых типах хирургических вмешательств, включая нейрохирургические операции.

Для получения этого вида помощи пациентов иногда направляют в другой регион, если в их родном субъекте нет специалистов или условий. По действующему приказу Минздрава гражданин сам выбирает медорганизации для получения специализированной медицинской помощи, направление выдает лечащий врач.

Минздрав разработал новую версию приказа: направления пациентам будут выдавать врачебные комиссии медицинской организации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства.

Документ прошел этап обсуждения на regulation.gov.ru и разослан в профессиональные ассоциации для дальнейшей оценки.

Возможности и качество лечения в медорганизациях в регионах должны быть одинаковыми, так как помощь оказывается в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, поясняют в Минздраве. «Комиссия, имея больше инструментов для оценки целесообразности направления пациента в другой регион ввиду невозможности его лечения по месту жительства, предложит эффективную маршрутизацию с учетом времени ожидания медпомощи»,— заявили “Ъ” в ведомстве. В конечном итоге, заверяют в Минздраве, новый порядок создаст удобство для пациентов: комиссия предложит лучший вариант для направления пациента в другой регион тогда, когда необходимая качественная помощь ему точно не может быть оказана в регионе проживания. «Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности маршрутизации пациентов»,— говорит Минздрав.

Исходя из действующего приказа, решение о направлении действительно принимает лечащий врач, подтверждает медицинский адвокат Ирина Гриценко. «Но если исходить из реальной практики, то по факту направление выдается в конкретное учреждение, заранее определенное системой маршрутизации,— пояснила она “Ъ”.— Несмотря на то что закон "Об основах охраны здоровья граждан" закрепляет право пациента на выбор медучреждения, на практике это никак не влияет на то, куда его направят». Фактически, говорит она, человеку сразу сообщают, в какую больницу или клинику он поедет. «После этого он сам связывается с этим учреждением и приходит туда с направлением»,— поясняет адвокат. По ее мнению, нынешний порядок недостаточно эффективен, потому что лечащий врач принимает решение на свое усмотрение, иногда руководствуясь внутренними указаниями администрации, например, отказывает в направлении из-за «закончившихся квот». Кроме того, продолжает госпожа Гриценко, пациенты часто не согласны с решением врача, подают жалобы, и тогда медучреждение все равно собирает врачебную комиссию.

«Фактически новый порядок лишь закрепляет уже сложившуюся практику, делая ее более прозрачной. С одной стороны, это снимет излишнюю нагрузку с лечащих врачей, с другой — уменьшит число конфликтов с пациентами»,— комментирует Ирина Гриценко.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович соглашается, что «теоретически» инициатива правильная, поскольку место для оказания помощи «будет выбираться более информированным образом». Но на практике, полагает она, могут возникнуть риски «формирования барьера» при направлении пациента, связанные с экономическими реалиями в регионах. «По опыту прошлых лет регионы не очень охотно отправляют пациентов в другие субъекты и в федеральные учреждения, даже независимо от того, что у них может быть недостаточно компетенций,— говорит госпожа Попович.— Это связано с тем, что в субъектах не очень любят отдавать деньги по межтерриториальным расчетам (региональный минздрав должен из собственного фонда оплатить помощь, оказанную своему пациенту в другом субъекте.— “Ъ”), а предпочитают уговаривать граждан оставаться на месте». Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов также предполагает, что для пациентов новый порядок может представлять «определенный риск», поскольку получение необходимой помощи будет затягиваться, но многое зависит от того, как организована работа комиссий в медучреждениях того или иного региона. Сроки, скорее всего, не будут растянуты, так как комиссии и сейчас работают быстро при рассмотрении спорных случаев, отмечает Ирина Гриценко.

Наталья Костарнова