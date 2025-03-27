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Коммерсантъ FM
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«Не время отменять санкции». Главное из выступления Макрона на саммите в Париже

В среду, 27 марта, в Париже проходит саммит европейских стран, на котором присутствуют делегации более 30 государств—союзников Украины. По его итогам президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлениями об украинском конфликте, санкциях против России, отношениях с США и тарифах Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Париже

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Париже

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

О конфликте на Украине

  • Замороженные активы России на сумму 230 млрд евро могут быть использованы для будущей реконструкции Украины в рамках мирного соглашения.
  • Министры иностранных дел в течение трех недель должны разработать предложения о том, как можно достичь прекращения огня.
  • Европа намерена развернуть на Украине силы обеспечения безопасности после того, как будет заключено мирное соглашение. В миссии примут участие несколько стран.

О санкциях против России и «теневом флоте»

  • Мы согласились продолжать оказывать давление на Россию и на ее «теневой флот».
  • Не время отменять санкции против России.
  • Европейцы смелее и решительнее, чем несколько недель назад.

О США, Трампе и тарифах

  • Соединенные Штаты остаются жизнеспособным союзником.
  • Американцев будут судить по тому, смогут ли они получить от РФ 30-дневное прекращение огня без предварительных условий.
  • До саммита сказал Трампу, что предложение о тарифах — нехорошая идея. Снова поговорим с ним в ближайшие часы.

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