«Не время отменять санкции». Главное из выступления Макрона на саммите в Париже
В среду, 27 марта, в Париже проходит саммит европейских стран, на котором присутствуют делегации более 30 государств—союзников Украины. По его итогам президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлениями об украинском конфликте, санкциях против России, отношениях с США и тарифах Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Париже
Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters
О конфликте на Украине
- Замороженные активы России на сумму 230 млрд евро могут быть использованы для будущей реконструкции Украины в рамках мирного соглашения.
- Министры иностранных дел в течение трех недель должны разработать предложения о том, как можно достичь прекращения огня.
- Европа намерена развернуть на Украине силы обеспечения безопасности после того, как будет заключено мирное соглашение. В миссии примут участие несколько стран.
О санкциях против России и «теневом флоте»
- Мы согласились продолжать оказывать давление на Россию и на ее «теневой флот».
- Не время отменять санкции против России.
- Европейцы смелее и решительнее, чем несколько недель назад.
О США, Трампе и тарифах
- Соединенные Штаты остаются жизнеспособным союзником.
- Американцев будут судить по тому, смогут ли они получить от РФ 30-дневное прекращение огня без предварительных условий.
- До саммита сказал Трампу, что предложение о тарифах — нехорошая идея. Снова поговорим с ним в ближайшие часы.