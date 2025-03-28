Путин назначил Михаила Гудкова заместителем командующего ВМФ России

Президент Владимир Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) генерал-майора Михаила Гудкова на пост заместителя главнокомандующего ВМФ России. В зону его ответственности войдет командование всей морской пехотой ВМФ, а также ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

«Мною принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего военно-морскими силами Российской Федерации»,— сказал ему господин Путин на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Президент также рассказал, что Генштаб утвердил программу реорганизации морской пехоты, и планируется постепенно из бригад создавать дивизии морской пехоты. По его словам, в 2025 году создадут две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год — еще две дивизии, через год — еще одну.

В октябре 2023 года Михаил Гудков был награжден «Золотой Звездой» Героя «за мужество и воинскую доблесть», проявленные в зоне военной операции на Украине. В январе 2025-го «Российская газета» писала, что 155-я бригада морской пехоты ТОФ во главе с господином Гудковым сражается в Курской области.