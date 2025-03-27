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Коммерсантъ FM
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Суд не устроил миллиард за бизнесмена

Основателя «Русагро» отправили под арест до конца мая

В Москве до 25 мая отправлены под арест основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович и ее бывший гендиректор Максим Басов, обвиняемые в мошенничестве при покупке холдинга «Солнечные продукты». Заверения следствия в том, что господин Мошкович может улететь за границу на собственном Bombardier, впечатлили суд больше, чем предложение защиты отпустить его под залог 1 млрд руб.

Вадим Мошкович сказал, что не собирается скрываться, но суд ему не поверил

Вадим Мошкович сказал, что не собирается скрываться, но суд ему не поверил

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вадим Мошкович сказал, что не собирается скрываться, но суд ему не поверил

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мещанский суд столицы рассмотрел ходатайства следственного департамента МВД о заключении под стражу на два месяца Вадима Мошковича и Максима Басова. Оба были задержаны накануне, одновременно в разных городах России были проведены масштабные обыски.

Бизнесменам инкриминируются особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Оба заседания провела судья Олеся Менделеева, она же и зачитывала ходатайства следствия. Первым был рассмотрен вопрос о мере пресечения господину Мошковичу. Во время стандартной процедуры установления личности фигуранта выяснилось, что у бизнесмена двое детей и имеется израильский паспорт. Сам он при этом сказал, что является учредителем нескольких компаний, но «не уверен, что занимает в них какие-то должности».

Настаивая на его аресте, следствие указало, что, располагая большими финансовыми возможностями и обширными связями в правоохранительных органах, Вадим Мошкович может оказать давление на свидетелей или связаться с не установленными пока соучастниками вменяемых фигуранту преступлений и согласовать с ними дальнейшие действия по противодействию расследованию. У господина Мошковича, по данным МВД, имеется некая недвижимость в Израиле, а также родственники во Франции и на Кипре. Так что он, осознавая тяжесть совершенных преступлений и какое наказание за них грозит (каждая из статей УК предусматривает до десяти лет колонии), оставаясь на свободе, по мнению следствия, может скрыться, воспользовавшись, например, собственным самолетом Bombardier.

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Напомним, уголовное дело в отношении Вадима Мошковича и Максима Басова было возбуждено по заявлению предпринимателя Владислава Бурова. В ноябре 2018 года ГК «Русагро» сообщила, что выкупила права требований по кредитам, выданным Россельхозбанком холдингу «Солнечные продукты». Сумма этой сделки составила 34,7 млрд руб., или около 80% от общей задолженности «Солнечных продуктов», которые ГК «Русагро» обещала выплатить в рассрочку. Все кредиты холдинга были обеспечены активами компании, включая три масложировых комбината в Москве, Саратове, Новосибирске, а также около 650 тыс. га сельскохозяйственных земель в Саратовской области.

При заключении этой сделки ГК «Русагро» сообщала, что основатель «Солнечных продуктов» Владислав Буров останется совладельцем компании и станет членом совета директоров. Но в итоге, по версии господина Бурова, произошел рейдерский захват его активов.

Сам Вадим Мошкович сообщил суду, что к обвинению в свой адрес относится «негативно», ни к каким преступлениям отношения не имел, на иждивении у него ребенок и престарелые родители с онкологией, поэтому он скрываться не собирается.

Да и самолета у него нет, сказал бизнесмен.

Защита попросила суд отложить заседание на 72 часа. Мотивировали адвокаты это тем, что в 2023 году следственное управление УВД по Центральному округу Москвы уже отказывало в возбуждении уголовного дела по тем же фактам, которые расследуются сейчас, и защите нужно время, чтобы представить подтверждения этому. Следователь тут же сообщил суду, что постановление об отказе накануне было отменено, и просьба защиты была отклонена.

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Адвокаты также представили суду документы о наградах и благодарностях, в том числе от Минсельхоза, полученных господином Мошковичем, о наличии жилья, где бы он мог находиться под домашним арестом (квартира в Москве и загородный дом), и о проблемах со здоровьем (сам предприниматель сказал, что у него ишемическая болезнь сердца). Адвокаты также сообщили, что только в прошлом году обвиняемый на благотворительность потратил 2,7 млрд руб., а израильский паспорт у него изъят.

Кроме того, защита утверждала, что не было самого события преступления, а имел место коммерческий спор, который должен разрешаться в гражданском суде.

Господин Мошкович был председателем совета директоров, поэтому вменяемое ему в вину деяние в любом случае относится к предпринимательской деятельности, а в таком случае арест невозможен, напоминали адвокаты. Наконец, он находится под западными санкциями, и, если даже предположить, что у него есть самолет, все равно лететь ему некуда, отметил один из защитников. В итоге адвокаты предложили назначить Вадиму Мошковичу домашний арест, либо запрет определенных действий, либо отпустить его под залог 1 млрд руб., который готова внести компания «Русагро».

Суд, однако, посчитал доводы следствия более обоснованными и отправил основателя «Русагро» под арест до 25 мая.

По схожему сценарию прошло и заседание, на котором избиралась мера пресечения экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову. Только в этом случае выяснилось, что фигурант имеет паспорт Гренады, а родственники у него в Великобритании и Северной Ирландии. В остальном аргументы следствия были такими же, что и на заседании с господином Мошковичем. И тут защита просила процесс отложить и представила документы о большом количестве наград и благодарностей, в том числе от кузбасских шахтеров и священнослужителей, а также о квартире, в которой можно находиться под домашним арестом. В результате и господина Басова суд отправил в СИЗО на два месяца.

Алексей Соковнин

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