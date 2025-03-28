Мясо закупается впрок

Спрос на мясные консервы в России резко вырос. За год объем их натуральных продаж в рознице увеличился на 18,5% на фоне падения спроса на продукцию из рыбы. Потребители чаще покупают мясные консервы благодаря расширению ассортимента: производители активно выводят на рынок премиальные позиции и готовые блюда. Но темпы роста рынка могут замедлиться из-за начавшейся конкуренции с кулинарией.

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Натуральные продажи мясных консервов в России с марта 2024 по февраль 2025 года выросли на 18,5% к предыдущим 12 месяцам, денежные — на 25%, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Годом ранее эта категория, напротив, показывала снижение. Тогда натуральные продажи мясных консервов сократились на 0,9%. Рост консервов из мяса наиболее выраженный в сегменте. Например, натуральные продажи консервированных грибов и овощей в рассоле за 12 месяцев выросли на 11,3%, в собственном соку — на 2%, отмечают в «Нильсен».

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Скачок спроса на рынке мясных консервов произошел на фоне падения продаж рыбных. Согласно данным компании «Нильсен», за год они потеряли в рознице 4,8% в натуральном выражении. Часть потребителей может переориентироваться с рыбных консервов на мясные, не исключает собеседник “Ъ” на рынке.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), производство рыбных консервов в России за пять лет сократилось на 6%, до 199,6 тыс. тонн, по итогам 2024 года.

Снижение спроса в категории — долгосрочный тренд, говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев. В то же время производство мясных консервов в России, сообщает Росстат, за 2024 год выросло на 4,5%, до 913,3 млн банок.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев обращает внимание на трансформацию ассортимента в категории. «Консервированная продукция переходит из дешевого сегмента с посредственным качеством, обычно предназначенного для длительного хранения на случай экстренного потребления, в более премиальный»,— отмечает он. По мнению эксперта, производители выпускают интересные позиции, которые воспринимаются потребителями как качественная продукция, а не «привычная тушенка».

Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» (бренды «Индилайт», «Озерка», BazarCo, Salima, «Молком», «Только!») Дарья Лащенко говорит, что компания вслед за растущим спросом за прошлый год увеличила производство консервов из индейки и баранины в 3,5 раза, до 2,7 тыс. тонн. В ассортименте появились позиции из мяса утки и баранины, паштеты и готовые вторые блюда. В Bonduelle (производитель овощных консервов) и «Мираторге» (выпускает премиальную тушенку) “Ъ” не ответили.

Цены в сегменте продолжают расти.

По данным ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания), за 2024 год мясные консервы подорожали на 6,55%, до 642,6 руб. за килограмм,

рыбные — на 11,12%, до 609,6 руб.,

рыбные в томатном соусе — на 11,24%, до 390,9 руб.,

консервированные и маринованные овощи — на 8,36%, до 267 руб.,

томатные — на 8,62%, до 394,6 руб.

По подсчетам компании «Нильсен», за январь—февраль 2025 года натуральные продажи продукции выросли на 7,9% год к году, денежные — на 15,6%. Рыбные потеряли 11,9% штучного спроса. Дальнейшее развитие категории будет зависеть от уровня маркетингового продвижения и способности конкурировать с готовыми блюдами в рознице, которые тоже растут в популярности среди потребителей, а также от стоимости сырья, считает Константин Корнеев. Согласно данным исследовательской компании «ГФК-Русь», по итогам 2024 года натуральные продажи готовой еды выросли на 24%, денежные — на 32,4%. Одной из ключевых позиций в категории выступает мясная кулинария: в прошлом году ее покупали 15% российских семей.

Владимир Комаров