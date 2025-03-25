Заправлены в планшеты кешбэки и запреты

Производители электроники предлагают ограничить параллельный импорт иностранных брендов в потребительском сегменте, предоставить льготные кредиты для ритейлеров на закупку российских устройств, а также ввести дополнительный утильсбор. Участники рынка считают, что сейчас российские мощности действительно недозагружены, однако запрет параллельного импорта приведет к росту цен и сокращению ассортимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На совещании Совета федерации 25 марта глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ; в нее входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) Светлана Легостаева предложила субсидировать продажу российской электроники в коммерческом секторе с помощью льготного кредитования сети ритейла, ограничить параллельный импорт в потребительском сегменте некоторых брендов ноутбуков, смартфонов и планшетов, субсидировать размещение и рекламу в онлайн-рознице, ввести дополнительный утильсбор с производителей электроники, а также дать гражданам возможность получать кешбэк при покупке отечественной электроники.

По оценке госпожи Легостаевой, из-за слабой продажи российских устройств в потребительском сегменте государство недополучает около 12 млрд руб. в год. Данные меры предложено распространить на ближайшие три года.

В 2023 году АНО ВТ уже предлагал государству запретить параллельный импорт иностранных серверов и систем хранения данных, которые поставляются в РФ (см. “Ъ” от 4 июля 2023 года). В ответ на запрос “Ъ” госпожа Легостаева добавила, что по итогам 2024 года доля российских производителей мобильных решений достигает менее 12%, хотя российские мощности позволяют увеличить объем производства в десять раз. «Однако на текущий момент меры государственной поддержки в данном сегменте отсутствуют, в АНО ВТ сформирован и был озвучен в Совете Федерации возможный набор мер, который при получении предварительной поддержки от регуляторов будет тщательно проработан в части оценки регулирующего воздействия»,— уточнила она.

Благодаря господдержке в стране создано достаточно производственных мощностей, для того чтобы обеспечить государство, бизнес и граждан современной электронной продукцией, утверждает первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов. По его словам, соответствующие предложения в виде льготного кредитования ритейлеров уже рассматриваются в Минпромторге, Минцифры и Минфине. “Ъ” отправил запрос в указанные министерства.

Однако участники рынка ритейла оценивают инициативу АНО ВТ позитивно только со стороны субсидирования в виде льготных кредитов и кешбэков.Так, по словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и др.) Антона Гуськова, организация выступает против запретительных мер в потребительском сегменте в виде запрета параллельного импорта и дополнительного утильсбора. «Подобные идеи могут привести к росту стоимости и ухудшению качества продукции и сужению ассортимента для граждан, а также к росту нелегального сегмента»,— утверждает он.

Другой собеседник “Ъ” на рынке бытовой техники добавил, что ритейлеры поддержат механизм продвижения продаж российской электроники только в случае, если это будет делаться не за счет участников рынка.

По его словам, инициативу АНО ВТ поддержат российские производители электроники, так как в данный момент их производства недозагружены. Он напоминает, что на прошлой неделе «Аквариус» открыл новую производственную линию с потенциалом выпуска 365 тыс. единиц серверов в год, тогда как весь российский рынок составляет 150–170 тыс. «Объемов "Аквариуса" и Yadro суммарно хватит, чтобы обеспечить всю Евразию с Китаем, но это закрытые для нас рынки»,— говорит он.

Тимофей Корнев