ЛУКОЙЛ перевел на китайский

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) договорился о привлечении до 20 млрд юаней у дочернего общества под 3,1% годовых. Стороной сделки может стать одна из трейдинговых структур ЛУКОЙЛа, накопившая ликвидность, считают эксперты. Внутригрупповые займы позволяют оптимизировать налоговую нагрузку, а использование юаней облегчает расчеты, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ПАО ЛУКОЙЛ договорилось с дочерним обществом о получении заемных средств для финансирования деятельности с лимитом 20 млрд китайских юаней (около 231 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 марта). Об этом говорится в отчетности компании по РСБУ за 2024 год. Срок действия договора — 31 декабря 2025 года, фиксированная ставка — 3,1% годовых. Другие подробности в отчетности не раскрываются. В ЛУКОЙЛе не предоставили комментариев.

Главный стратег «Вектор Капитала» Максим Худалов считает, что займодателем может быть одна из трейдинговых структур с большим притоком платежей в юанях. Вероятно, у зарубежной дочерней компании есть свободная ликвидность в иностранной валюте, к которой через займы может получить доступ материнская структура, говорит и партнер Birch Legal Андрей Шпак. Управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков обращает внимание, что указанная в отчетности ставка 3,1% соответствует базовой процентной ставке по кредитам (LPR) сроком на один год, установленной Народным банком Китая. Даже рыночное привлечение юаней обходится дешевле, чем займы в рублях или долларах, указывает он. Китай сегодня один из ключевых покупателей российской нефти. По данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ в 2024 году экспортировал 32,5 млн тонн сырья, что на 6,39% меньше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 27 января).

Юрист White Stone Виктор Машинский отмечает, что использование внутригрупповых займов позволяет снизить текущую налоговую нагрузку. «Проценты, начисляемые на сумму предоставленного финансирования, учитываются в качестве расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, что в конечном итоге позволяет заемщику уменьшить размер налогового обязательства»,— поясняет он. Господин Косаков добавляет, что если дочерняя компания зарегистрирована в Китае или другой дружественной стране, то можно работать с валютой, избегая расчетов через западные банки. Но, добавляет Виктор Машинский, регулярное предоставление внутригрупповых займов по заниженной ставке влечет риск доначисления налогов, если заемщик не сможет привести обоснование для привлечения финансирования.

Крупные российские компании все чаще привлекают средства в юанях. Так, у «Роснефти» в обращении находится четыре выпуска облигаций на 65 млрд юаней. «Русал», как сообщило агентство Reuters 26 марта, разместил облигации на 650 млн юаней под 10,9% годовых. А «Газпром» проводит сбор заявок на первый выпуск облигаций в юанях (см. материал на стр. 1). Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев в феврале 2024 года говорил, что компания считает приоритетными заимствования в юанях из-за экспортного характера продаж, тенденции переориентации операций на Восток, а также невысокой волатильности курса юаня к доллару США.

По мнению Максима Худалова, средства ЛУКОЙЛ может направить на строительство газохимического комплекса на заводе «Ставролен», который включает производство карбамида и аммиака, расширение сети АЗС, выпуск смазочных материалов, развитие «Варейнефтегаза». В ближайшие два года ЛУКОЙЛу предстоит погашение еврооблигаций, и часть привлеченных средств может быть направлена на эти цели, уточняет гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Как отмечается в обзоре БКС, большой объем средств на балансе может поддержать ЛУКОЙЛ, если компания будет расширять присутствие в дружественных странах. Но, отмечают аналитики, риски для бизнеса несет снижение цен на нефть из-за решения ОПЕК+ смягчить ограничение добычи. По итогам 2024 года капитальные затраты ЛУКОЙЛа выросли на 8,2% год к году, до 779,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 8,7%, до 8,6 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 26,6%, до 851,5 млрд руб., говорится в отчетности по МСФО.

Ольга Семеновых